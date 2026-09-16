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ABD'de gelir ve yoksulluk verileri açıklandı: Hanehalkı geliri rekor kırdı

ABD'de reel medyan hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolarla kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşırken, resmi yoksulluk oranı yüzde 10,2'ye geriledi.

ABD’de gelir ve yoksulluk verileri açıklandı: Hanehalkı geliri rekor kırdı
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 07:44

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2025 yılına ilişkin gelir, yoksulluk ve sağlık sigortası verilerini yayımladı.

Bürodan yapılan açıklamaya göre, reel medyan hanehalkı geliri 2025'te 87 bin 460 dolar olarak kaydedildi.

Bu rakam, 2024'teki 85 bin 210 dolarlık tahmine kıyasla yüzde 2,6 arttı.

Böylece hanehalkı geliri, verilerin tutulmaya başlandığı 1967'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede resmi yoksulluk oranı ise 2025'te 0,5 puan azalarak yüzde 10,2'ye geriledi.

Geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısı 34,5 milyon olarak kaydedildi.

Çocuklar arasındaki resmi yoksulluk oranı da 2025'te yüzde 13,4'e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD'de 2025'te 26,7 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 7,9'u yılın tamamında herhangi bir sağlık sigortası kapsamında yer almadı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD

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