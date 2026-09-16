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BOJ’nin cuma günü faiz artırması bekleniyor: Gözler Ueda’nın mesajlarında

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) cuma günü politika faizini artırması beklenirken, piyasaların odağında Başkan Kazuo Ueda’nın gelecekteki faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor. Beklenen artış, BOJ’nin politika faizini yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine taşıyacak.

BOJ’nin cuma günü faiz artırması bekleniyor: Gözler Ueda’nın mesajlarında

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 08:26

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle devam eden enflasyonist baskılar karşısında cuma günü politika faizini artırması bekleniyor. Söz konusu artışın, faiz oranını yaklaşık 31 yılın en yüksek seviyesine taşıması öngörülüyor.

Beklenen faiz artırımı, BOJ'nin üç aylık aranın ardından gerçekleştireceği ilk artış olacak. Böylece Japonya Merkez Bankası, politika faizini ekonomide nötr kabul edilen seviyelere bir adım daha yaklaştırmış olacak.

BOJ'nin faiz artırması, Japonya'nın onlarca yıl süren ultra düşük faiz politikasından kademeli olarak uzaklaşması açısından da önem taşıyor. Faizlerdeki yükseliş, yenin küresel piyasalarda düşük maliyetli fonlama aracı olarak kullanılmasına dayanan uzun dönemli yapının da değiştiğine işaret ediyor.

GÖZLER BOJ BAŞKANI UEDA'NIN MESAJLARINDA

Piyasalar faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Bu nedenle yatırımcıların asıl odağında, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın toplantı sonrasında vereceği mesajlar bulunuyor.

Özellikle gelecekteki faiz artırımlarının ne zaman gündeme gelebileceği ve sıkılaşma sürecinin hangi hızda ilerleyeceğine ilişkin sinyaller yakından takip edilecek.

BOJ'nin beklenen faiz artışı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştirmesi beklenen sıkılaşma adımının öncesinde gelecek. Bu tablo, büyük merkez bankalarının enflasyon risklerine karşı para politikalarında yeniden sıkılaşmaya odaklandığını gösteriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#JAPONYA MERKEZ BANKASI #JAPONYA #FED #BOJ

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