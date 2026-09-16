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Piyasalarda gözler, Fed'in faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda, tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Piyasalarda gözler, Fed’in faiz kararına çevrildi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2026 09:16

Fed'in bugün açıklanacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık artırıma gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip edilecek. Fed'in bu toplantıda makro tahminlerde ve faiz patikasında yapacağı olası değişiklikler de piyasaların odağında yer alacak.

Fed Başkanı Warsh'ın sözlü yönlendirme yapmaktan kaçınmasına karşın ondan gelecek açıklamalar da yakından izlenecek. Öte yandan Orta Doğu'da devam eden karşılıklı çatışmaların ne kadar sürebileceği konusundaki belirsizlikler de küresel piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor.

Dün yüzde 5,04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa olduğu yorumunda bulunmasının ardından bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan ABD Senatosunda, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tarısı"nın Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

Bu gelişmeyle bitcoin yüzde 0,1 düşüşle 75 bin 780 dolar seviyelerinde seyrediyor. Kripto para borsası Coinbase'in hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş de dikkati çekti.

Jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın, ABD stoklarındaki artışın etkisiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolar seviyesinde bulunuyor. Altının onsu yüzde 0,6 değer kaybıyla 4 bin 321 dolardan işlem görüyor.

Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerine karşın ABD'ye ilişkin mali endişelerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahını baskılamasıyla dün negatif seyretti.

Meta'nın hisseleri, şirketin yapay zeka modellerini daha düşük maliyet ve enerji tüketimiyle çalıştırmak için geliştirdiği yeni nesil çipleri test ettiğini duyurması sonrasında yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Diğer taraftan Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de dizelin ortalama galon fiyatı bugün 6,27 dolar ile rekor tazeledi.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,63, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını baskılamaya devam etmesi ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle dün negatif seyretti. Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, ağustosta 34,2 puan olan endeks, eylülde 0,5 puanlık sınırlı bir artışla 34,7 puana yükseldi. Piyasa beklentisi ise endeksin bu dönemde 40 puana ulaşacağı yönündeydi.

Kurumsal tarafta, Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,4 düştü. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 ve Almanya'da DAX 40 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Tahvil piyasasındaki satış baskısının hafif bir şekilde azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesi, yeni günde Asya piyasalarında risk iştahını artırdı.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin ihracat yüzde 19,3, ithalat da yüzde 28 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ağustos ayına ilişkin dış ticaret açığı 638,3 milyar yenden 1,1 trilyon yene yükseldi. Japonya böylece dış ticaretinde 4 ay üst üste açık verdi. Analistler, ülkede üst üste verilen dış ticaret açığının enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 arttı.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 48,6292'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,6520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

  • 10.00 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi
  • 11.30 İngiltere, temmuz ayı konut fiyat endeksi
  • 12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi
  • 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
  • 15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar
  • 20.00 Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
  • 21.00 ABD'de Fed'in faiz kararı
  • 21.30 ABD'de Fed Başkanı Warsh'ın basın toplantısı

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KEVİN WARSH #ABD MERKEZ BANKASI #SCOTT BESSENT #ORTA DOĞU #ABD

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