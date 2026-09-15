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New York Fed imalat endeksi eylülde beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 7,6 değerine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

New York Fed imalat endeksi eylülde beklentilerin altında kaldı
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 16:26

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13 puan azalarak 7,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 14,8 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe genişlemenin yavaşladığına işaret eden endeks, ağustos ayında 20,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 15,3 puan azalışla 2'ye, sevkiyat endeksi 14,9 puan düşüşle eksi 3,2'ye geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 29'a düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI

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