New York Fed imalat endeksi eylülde beklentilerin altında kaldı

New York Fed'in eylül ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York eyaletinde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi eylülde 13 puan azalarak 7,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 14,8 değerini alması yönündeydi.

Söz konusu dönemde imalat sektöründe genişlemenin yavaşladığına işaret eden endeks, ağustos ayında 20,6 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi eylülde 15,3 puan azalışla 2'ye, sevkiyat endeksi 14,9 puan düşüşle eksi 3,2'ye geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 29'a düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.