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Rusya'dan Ermenistan açıklaması: İthal ürünlerin ikamesi zorluk oluşturmaz

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Ermenistan'dan ithal ürünlerin ikame edilmesinin Rusya açısından zorluk oluşturmayacağını söyledi.

Rusya’dan Ermenistan açıklaması: İthal ürünlerin ikamesi zorluk oluşturmaz
AA

Oluşturma Tarihi 31 Temmuz 2026 08:47

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine ekonomik ve siyasi alanlarda alternatif aradığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Ermenistan'ın, Rusya'nın uluslararası ticaretindeki payının yüzde 0,9'u aşmadığını belirten Reşetnikov, "Ermenistan'dan yapılan tedarikin ikame edilmesi bizim için zorluk oluşturmayacak." ifadesini kullandı.

Ermenistan ekonomisinin Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyelikten önemli avantajlar elde ettiğini aktaran Reşetnikov, ülkenin 2015'te birliğe katılmasından bu yana AEB ülkelerine ihracatının 240 milyon dolardan 3,2 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

Reşetnikov, Ermenistan'ın geleneksel gıda, tarım ve alkollü içecek ihracatının yüzde 80'inden fazlasının AEB ülkelerine yapıldığını, alternatif pazarlara yönelmenin üretim zincirlerinin uzun süreli dönüşümünü gerektireceğini ve ticari riskleri artıracağını söyledi.

Rusya'nın Ermenistan'a 1000 metreküpü 177,5 dolardan doğal gaz sağladığını belirten Reşetnikov, Avrupa'daki fiyatların 600 doların üzerinde olduğunu ve mevcut koşulların Ermenistan'a yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık avantaj sunduğunu ifade etti.

Rus şirketi tarafından işletilen Güney Kafkasya Demiryolları'na 30 milyar rubleden fazla yatırım yapıldığını belirten Reşetnikov, sözleşme şartlarının tek taraflı değiştirilmesi halinde Rus yatırımcının uğrayacağı zararın tazmin edilmesinin de talep edilebileceğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Avrupa Birliğine katılma yönündeki politikasını hayata geçirmesi halinde AEB'nin Ermenistan olmadan da faaliyetlerini sürdüreceğini savunan Reşetnikov, birliğin ekonomik açıdan Ermenistan'a bağımlı olmadığını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA #MOSKOVA #AVRUPA BİRLİĞİ #ERMENİSTAN #RUSYA

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