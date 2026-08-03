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Rusya'da yeni otomobil satışları arttı

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 815 bin 100'e ulaştı.

Rusya’da yeni otomobil satışları arttı
AA

Oluşturma Tarihi 03 Ağustos 2026 16:20

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verilere yer verildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde yeni otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 815 bin 100'e çıktığının ifade edildiği açıklamada, Rusya'da üretilen otomobillerin satışlarının aynı dönemde yıllık bazda yüzde 26,5 artarak 516 bini aştığı kaydedildi.

Yerli üretim araçların toplam pazardaki payının geçen yılın aynı dönemine göre 8 puandan fazla artarak yüzde 63,4'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının ise yüzde 94,7 artarak 70 bin 200'e ulaştığı bildirildi.

Akaryakıt arzına ilişkin sorunların yaşandığı Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında yaşanan artış dikkati çekti.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiklerini duyurmuştu. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatlarını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazardaki payının hızla artması nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartları yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle erişim sağlamaya devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RUSYA #OTOMOBİL SATIŞLARI #OTOMOBİL

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