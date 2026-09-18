BOJ’dan tarihi faiz kararı: Politika faizi 31 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizinde yeni bir artışa gitti. Banka, faiz oranını yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Faiz artışı, BOJ'un Para Politikası Kurulu'nda yapılan oylamada 7'ye karşı 2 oyla kabul edildi. Kurul üyeleri Toichiro Asada ve Ayano Sato ise faiz artışına karşı çıktı.

Kararın ardından piyasaların odağı BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Ueda'nın mesajlarının, merkez bankasının bundan sonraki faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

BOJ'un faiz kararı, Başbakan Sanae Takaichi'nin kabinede değişiklik gerçekleştirmesinden bir gün sonra geldi.

Takaichi, yeni kabinenin önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını ifade etti.