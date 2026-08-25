Rusya tahıl ihracat vergisini askıya almaya hazırlanıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, buğday, arpa ve mısır ihracatında uygulanan değişken verginin yıl sonuna kadar askıya alınmasına yönelik bir teklif üzerinde çalışıyor.

Moskova tahıl ihracat vergisinde geçici bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Söz konusu adımın, Azak-Karadeniz havzasındaki limanlardan tarım ürünlerinin sevkiyatında yaşanan sorunlar nedeniyle gündeme geldiği belirtiliyor.

Rusya'nın tahıl ihracatının yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği bu limanlarda yaşanan lojistik sıkıntıların, ihracatçılar üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Yetkililer ayrıca tarım ürünlerinin demir yoluyla taşınmasını desteklemek amacıyla yaklaşık 10 milyar rublelik bir teşvik paketi üzerinde duruyor.

Rus hükümetinin değerlendirdiği diğer tedbirler arasında devlet müdahale fonu için tahıl alımlarının artırılması, sübvansiyonlu kredilerin vadelerinin uzatılması ve satılan her ton tahıl için doğrudan destek sağlanması da yer alıyor.