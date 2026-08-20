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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 14.377,17 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 13:10

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,81 puan ve yüzde 0,57 azalışla 14.377,17 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 84 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4,59 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 4,12 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #ABD #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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