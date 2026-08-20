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Alman rüzgar türbini üreticisine 1 milyar avroluk yeni finansman

Alman rüzgar türbini üreticisi ENERCON, finansman ortaklarıyla 1 milyar avro hacminde yeni sendikasyon kredi garanti anlaşması imzaladı. Yeni finansmanla şirketin stratejik büyüme planlarına mali altyapı oluşturulurken, 2022'de alınan 500 milyon avroluk devlet destekli kredinin son dilimi de vadesinden önce ödendi.

Alman rüzgar türbini üreticisine 1 milyar avroluk yeni finansman
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 14:06

Alman rüzgar türbini üreticisi ENERCON, gelecekteki faaliyetleri ve stratejik büyüme planlarını desteklemek üzere 1 milyar avro hacminde yeni sendikasyon kredi garanti anlaşmasına imza attı. İlk vadesi 3 yıl olarak belirlenen finansman için 1'er yıllık iki uzatma seçeneği bulunurken, toplam vadenin 5 yıla kadar çıkarılması öngörülüyor.

BANKA KONSORSİYUMU 11 ÜYELİ OLDU

Commerzbank ve Deutsche Bank tarafından koordine edilen finansman konsorsiyumuna Almanya'nın kalkınma bankası KfW de "Dönüşüm Sektörleri için Riskten Korunma Aracı" destek programı kapsamında dahil oldu.

Yeni anlaşmayla ENERCON'un finansman konsorsiyumundaki banka sayısı 10'dan 11'e yükseldi. Finansmanın sağladığı hacim ve koşulların, şirketin gelecek dönem faaliyetleri ve büyüme planları için finansal altyapı oluşturması hedefleniyor.

ENERCON Finans Direktörü Michael Jaxy, yeni sendikasyon kredi imkanının şirketin stratejik gelişimini desteklediğini ve planlanan büyüme sürecinin finansal temelini oluşturduğunu belirtti.

Jaxy, anlaşmada sağlanan hacim ve iyileştirilmiş koşulların finansman ortaklarının şirketin bugüne kadarki performansına ve uzun vadeli beklentilerine duyduğu güveni yansıttığını ifade etti.

500 MİLYON AVROLUK KREDİ VADESİNDEN ÖNCE ÖDENDİ

ENERCON, Almanya hükümetinin Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) tarafından 2022'de sağlanan 500 milyon avroluk kredinin son dilimini de vadesinden önce geri ödedi. Kredinin normal şartlarda 2026 sonunda vadesinin dolması bekleniyordu.

ENERCON'un tek hissedarı Aloys Wobben Vakfı'nın (AWS) Yönetim Kurulu Başkanı Heiko Janssen, WSF kredisinin geri ödenmesi ve yeni kredi imkanının sağlanmasıyla şirketin yeniden yapılandırma sürecinin resmi olarak tamamlandığını bildirdi.

Janssen, ENERCON'un 2019'da kara tipi rüzgar enerjisi piyasasındaki daralmanın ardından zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığını ve AWS öncülüğünde kapsamlı bir yeniden yapılanma programı başlatıldığını belirtti. Sürecin yönetim ve finansman ortaklarıyla başarıyla tamamlandığını kaydetti.

SİPARİŞ HACMİ 6 MİLYAR AVROYA ULAŞTI

ENERCON Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, yeniden yapılandırma döneminden bu yana şirketi destekleyen finansman ortaklarının yeni anlaşmada yer almaya devam etmesinin yanı sıra yeni kurumların da konsorsiyuma katılmasının, şirketin yeni stratejik yönüne duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Bauer, ENERCON'un 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 6 milyar avroluk sipariş hacmine ulaştığını ve yenilenebilir enerji ekosistemine yönelik ürün ve çözümlerine müşteri ilgisinin güçlü olduğunu belirtti.

YENİ FİNANSMAN "YEŞİL KREDİ" OLARAK YAPILANDIRILDI

Yeni finansman anlaşmasının "Yeşil Kredi" olarak yapılandırılması, ENERCON'un yenilenebilir enerji odaklı faaliyetleriyle uyumlu bir finansman modeli oluşturdu.

Commerzbank Küresel Yeşil Altyapı Finansmanı Yetkinlik Merkezi Başkanı Tim Koenemann, anlaşmanın ENERCON'un stratejik gelişimini desteklemek üzere güvenilir finansman çözümleri sağlama hedefi doğrultusunda yapılandırıldığını belirtti. Koenemann, "Yeşil Kredi" modelinin bankanın reel ekonomideki dönüşüm süreçlerini destekleme yaklaşımıyla örtüştüğünü ifade etti.

Deutsche Bank Bremen Kurumsal Müşteriler Başkanı Nils Wrogemann da şirketin büyüme ve dönüşüm stratejisini finansman ve yapılandırma uzmanlıklarıyla desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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