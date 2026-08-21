Küresel piyasalarda üçlü baskı: Tahvil, İran ve enflasyon endişesi büyüyor

Küresel piyasalarda ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımların genişletileceğine ilişkin açıklamalar öne çıkıyor. Yatırımcılar, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği değerlendirilen adımın kalıcı olup olmayacağını ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini izlerken, jeopolitik riskler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD HAZİNESİNDEN TAHVİL PİYASASINA MÜDAHALE

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırma kararı, tahvil piyasalarında kısa vadeli bir rahatlama beklentisi oluşturdu. Ancak yatırımcıların söz konusu adımın borçlanma maliyetlerini düşürmede kalıcı bir çözüm sağlayacağı konusunda temkinli olduğu belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun vadeli tahviller için yürütülen geri alım operasyonlarının 4 milyar doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Hazine'nin müdahalesi, politika yapıcıların son dönemde tahvil getirilerinde yaşanan hızlı yükselişten rahatsız olduğuna işaret olarak değerlendirilirken, bunun tahvil piyasasındaki riskleri tamamen ortadan kaldırmasının beklenmediği ifade ediliyor.

İRAN GERİLİMİ PİYASALARDA RİSK ALGISINI ARTIRIYOR

ABD'li yetkililerin İran'a yönelik açıklamaları da piyasaların gündeminde yer alıyor. Bessent, tarihteki en ağır yaptırımları devreye sokacaklarını belirterek, "İran'ı çökerteceklerini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür "can simidi" sağlayan ülkeleri "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran ile savaşın "yeni bir safhaya" girdiğini ve an itibarıyla "ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu" dile getirdi.

Bu açıklamaların, jeopolitik risklerin ekonomik boyutunun daha da derinleşebileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI İZLENİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, önleyici nitelikte faiz artışı yapılıp yapılmamasına ilişkin çok fazla şey duyduğunu ancak bunun çözülmesi gereken acil bir sorun olduğuna yönelik pek fazla kanıt göremediğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise kademeli faiz artışlarının daha büyük ve ani artışlara kıyasla daha tercih edilir olduğunu söyledi.

Musalem, eylülde yapılacak para politikası toplantısında ne yönde bir adım atacağı konusunda kararının verilere bağlı olacağına dikkati çekerek, "Her toplantıya açık fikirli bir yaklaşımla girmek istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 15 Ağustos ile biten haftada 6 bin azalarak 206 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

DOLAR ZAYIFLADI, ALTIN YÜKSELDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70'in üzerine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20'den yüzde 5,26 seviyesine yükseldi.

ABD'de kamu borcunun yüksek seviyelerde olması ve tahvil piyasasına ilişkin endişelerin devam etmesiyle dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,8 seviyesinde bulunuyor. ABD ekonomi yönetiminin piyasalara daha müdahaleci bir tutum takınmasının da dolara olan talebi azalttığı değerlendiriliyor.

Dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4.535 dolar seviyesinde işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

New York borsasında tahvil piyasasına ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri, şirketin satış tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 9,2 geriledi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında jeopolitik belirsizlikler ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle karışık bir görünüm öne çıktı.

Analistler, ağustos ayından itibaren petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin hızlanmasının etkilerinin Avrupa'da açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde görülebileceğini belirtti.

Almanya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 3,008 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Almanya'daki siyasi belirsizliklerin yanı sıra savunma harcamalarındaki artış beklentisinin kamu borcunu rekor seviyelere taşıyabileceği tahmin ediliyor.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'nin eylül vadeli kontratları da 65,9 dolarla mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kapanışta Fransa'da CAC 40 yüzde 0,57, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,42 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,04 yükseldi.

ASYA PİYASALARINDA DA RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Asya piyasalarında tahvil piyasalarındaki riskler ve jeopolitik belirsizlikler etkili oluyor.

Japonya'da temmuz ayına ilişkin enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 1,9'a çıkarak aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veri, Japonya Merkez Bankası'nın eylülde faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 2,87'ye yükseldi.

Samsung Electronics'in 72 milyar dolarlık hissedar getiri planı açıklayacağına ilişkin haberlerin ardından şirket hisseleri yüzde 3,7 değer kazandı.

Kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,7 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

BIST 100 DÜŞÜŞLE KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 14.396,54 puandan tamamladı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 geriledi.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,3 artışla 48,0460 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 48,0590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının; yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.500 ve 14.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı kapasite kullanım oranı

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi