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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,13 azalışla 16.736,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 20 Ağustos 2026 09:33

Son Güncelleme Tarihi 20 Ağustos 2026 10:22

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,5 artışla 16.758,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,01 gerileyerek 16.755 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 azalarak 16.736,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında, 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#ABD #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #VİOP #BORSA

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