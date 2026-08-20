Avrupa’da sıcak hava enerji krizini yeniden tetikledi: Doğal gaz fiyatları yüzde 120 arttı

Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcak hava dalgası, enerji piyasalarındaki dengeleri bozarak kış öncesi doğal gaz maliyetlerini artırdı. Yüksek sıcaklıklar elektrik tüketimini artırırken kuraklık hidroelektrik üretimini, aşırı sıcaklar da bazı nükleer santrallerin üretimini sınırladı. Oluşan üretim açığının doğal gaz santralleriyle karşılanması, kış ayları için depolanması gereken gazın daha erken tüketilmesine neden oldu.

Enerji piyasalarındaki bu baskı fiyatlara da yansıdı. Avrupa'nın temel doğal gaz fiyat göstergesi olan Hollanda TTF vadeli kontratları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 120 değer kazanarak 18 Ağustos'ta megavatsaat başına 63,7 euro civarına yükseldi.

Fiyatlar, 2022'deki enerji krizinde görülen 350 euro/MWh seviyesinin oldukça altında bulunuyor. Buna karşın Avrupa'nın kışa daha düşük depolama seviyeleriyle yaklaşması ve arz tarafındaki sorunların devam etmesi, piyasadaki riskleri artırıyor.

YAZ AYLARINDAKİ GAZ TÜKETİMİ KIŞ HAZIRLIKLARINI ZORLUYOR

Avrupa'da yaz dönemi normal şartlarda doğal gaz depolarının doldurulduğu dönem olarak öne çıkıyor. Bu stoklar, kış aylarında artan ısıtma talebine karşı enerji piyasasına güvenlik tamponu sağlıyor.

Ancak bu yılki sıcak hava koşulları tabloyu değiştirdi. Artan klima kullanımı elektrik talebini yükseltirken kuraklık nedeniyle hidroelektrik üretimi azaldı. Yüksek sıcaklıklar ise bazı nükleer santrallerin üretim kapasitesini sınırladı. Elektrik üretimindeki açığın bir bölümünün doğal gaz santralleriyle karşılanması, depolama döneminde gaz tüketiminin artmasına yol açtı.

Arz tarafındaki gelişmeler de Avrupa'nın kış hazırlıklarını güçleştiriyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve Norveç'teki doğal gaz sahalarında yaşanan kesintilerin uzaması, Avrupa'nın depolarını doldurma sürecindeki baskıyı artırıyor.

AVRUPA DOĞAL GAZ FİYATLARINDA 60 EURO BEKLENTİSİ

Oxford Economics ekonomisti Daniel Kral, arz kaynaklı bazı olumsuz gelişmelerin gerçekleştiğine ve Avrupa'nın ısıtma sezonuna tarihsel açıdan düşük depolama seviyeleriyle girdiğine dikkat çekiyor.

Oxford Economics'in beklentisine göre Avrupa doğalgaz fiyatlarının 2026'nın son çeyreği ile 2027'nin ilk çeyreğinde ortalama 60 euro/MWh civarında seyretmesi bekleniyor.

AVRUPA 2022'DEKİ KRİZE GÖRE DAHA HAZIRLIKLI

Avrupa enerji sistemi, 2022'de yaşanan enerji krizine kıyasla bugün daha dirençli bir yapıya sahip. Kıtanın doğal gaz tüketimi 2021'e göre yaklaşık yüzde 15-20 azalırken yenilenebilir enerji kapasitesi ve LNG ithalat altyapısı genişletildi. Isı pompalarının daha yaygın hale gelmesi de doğal gaza olan talebin azaltılmasına katkı sağladı.

Bu gelişmeler nedeniyle 2021-2022 dönemindeki ölçekte fiziksel doğal gaz kıtlığı yaşanması riski daha düşük görülüyor. Ancak Avrupa'nın özellikle sert kış koşullarında gaza olan bağımlılığı halen sürüyor.

Geçen kış sıcaklıkların uzun dönem ortalamasının altına indiği dönemlerde gaz tasarrufunun yüzde 5-10 seviyelerine kadar gerilemesi, soğuk hava koşullarının talep üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Önümüzdeki kış Avrupa'nın enerji maliyetlerinde belirleyici unsur büyük ölçüde hava koşulları olacak. Depoların yeterli seviyeye çıkarılamaması ve kışın beklenenden daha soğuk geçmesi halinde Avrupa'nın küresel LNG piyasasında daha fazla gaz için rekabet etmesi gerekebilir. Bu durum da doğal gaz fiyatlarının yeniden yükselmesi riskini beraberinde getirebilir.