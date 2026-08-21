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İngiltere ekonomisinde toparlanma sinyali: Bileşik PMI 4 ayın zirvesinde

İngiltere'de bileşik PMI, ağustosta hizmet sektöründeki hareketliliğin etkisiyle 52,5 puana yükseldi. Hizmet PMI son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken imalat PMI geriledi.

İngiltere ekonomisinde toparlanma sinyali: Bileşik PMI 4 ayın zirvesinde
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Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2026 14:32

İngiltere'de ekonomik aktivite ağustosta hız kazandı. S&P Global'in açıkladığı öncü verilere göre bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzdaki 52,2 puandan 52,5 puana yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE 6 AYIN ZİRVESİ

Hizmet sektörü PMI, ağustosta 52,8 puana çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Endeks temmuz ayında 52,1 puan olarak kaydedilmişti.

İmalat sektöründe ise aktivite göstergesi geriledi. İmalat PMI, ağustosta 51,5 puanla son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 0,3 BÜYÜME BEKLENTİSİ

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde İngiltere ekonomisinin ağustosta bir miktar ivme kazandığını belirtti.

Williamson, verilerin üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 0,3'lük ekonomik büyüme görüleceğine ilişkin işaretleri güçlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle enerji fiyatları ve maliyet baskılarının yüksek kalmasının endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İNGİLTERE #HİZMET SEKTÖRÜ

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