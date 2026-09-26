Piyasaların gözü bu verilerde: Fed’in faiz kararını etkileyebilir

Küresel pay piyasaları, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yürütülen diplomatik temasların jeopolitik riskleri azaltabileceği beklentisiyle haftayı pozitif tamamladı. ABD ve İran arasındaki görüşmeler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyareti ve yapay zeka şirketlerine ilişkin gelişmeler piyasaların odağında yer alırken, yükselen tahvil faizleri ve petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırdı.

ABD'DE GÖZLER YOĞUN VERİ TAKVİMİNDE

ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret eden veriler, enflasyonist baskıların yoğunlaşabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha şahin bir duruş sergileyebileceği endişelerini güçlendirdi.

Analistler, güçlü ekonomik aktiviteye yüksek petrol fiyatlarının eşlik etmesinin Fed'in para politikasında daha şahin bir tutuma yönelmesine neden olabileceğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiği kaydedildi.

Gelecek hafta ABD'de büyüme, tarım dışı istihdam ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere önemli veriler açıklanacak.

TAHVİL FAİZLERİ 19 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hareket eden petrol fiyatları, hafta boyunca enflasyon risklerini artırırken tahvil piyasalarını da etkiledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,23'e yükselerek son 19 yılın en yüksek seviyesini test etti ve haftayı yüzde 5,17'de tamamladı. 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,53'e çıkarak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yüksek faizlerin uzun süre devam edeceği beklentisi doları destekledi. Dolar endeksi haftayı yüzde 0,7 artışla 100,9 seviyesinde tamamladı.

ALTIN HAFTAYI YÜZDE 2,1 KAYIPLA TAMAMLADI

Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi, getirisi olmayan altının alternatif maliyetini artırdı.

Ons altın haftayı yüzde 2,1 değer kaybıyla 4 bin 285 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık bazda yüzde 0,6 artışla 104,5 dolar seviyelerinde işlem gördü.

NEW YORK BORSASINDA POZİTİF SEYİR

ABD'de pay piyasaları haftayı yükselişle tamamladı.

Haftalık bazda S&P 500 yüzde 1,21, Nasdaq yüzde 2,06 ve Dow Jones yüzde 0,28 yükseldi.

ABD'de imalat sanayisi PMI eylülde 57 seviyesine çıkarak 52 ayın en yüksek değerini aldı. Hizmet sektörü PMI ise 58,7 ile 59 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Gelecek hafta pazartesi Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı Conference Board tüketici güven endeksi, çarşamba ADP istihdam raporu, PCE fiyat endeksi ve büyüme verisi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile imalat PMI verileri, cuma günü ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, imalat sanayi yeni siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'DA

Avrupa'da enerji arzına yönelik risklere rağmen teknoloji hisselerine yönelik iyimserlik bölge piyasalarında risk iştahını destekledi. Bununla birlikte enerji maliyetlerinin artırdığı enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının sıkılaşma beklentileri öne çıktı.

Gelecek hafta Avrupa'da enflasyon verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi ile ECB Hukuk Konferansı'ndaki konuşmaları izlenecek.

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hızlandı. Bileşik PMI 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,34, Almanya'da DAX yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,16 ve İtalya'da MIB 30 yüzde 0,62 yükseldi.

ASYA PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ DÜŞÜK KALDI

Asya'da tatiller nedeniyle işlem hacmi düşük seyrederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeler piyasaların yönünde etkili oldu.

Trump, Şi'yi Beyaz Saray'da ağırlamasının ardından, "Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." dedi.

Şi ise iki ülkenin "yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını" bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret ateşkesi niteliğindeki Busan mutabakatı da 10 Ocak'a kadar uzatıldı.

Haftalık bazda Güney Kore'de Kospi yüzde 2,71, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,07 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,97, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,60 geriledi.

TÜRKİYE'DE BORSADA SATIŞ BASKISI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan haftayı tamamladı.

Fon soruşturmalarına ilişkin gelişmeler de takip edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı, gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini belirterek, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve ekonomisinin çatışmaların ortasında istikrar unsuru olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'taki Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptı.

Karahan, "Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." dedi.

Dolar/TL ise haftayı önceki haftalık kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 48,9540 seviyesinden tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde salı günü ekonomik güven endeksi, çarşamba işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, perşembe ise imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.