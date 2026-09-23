CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Toplam sanayi üretici fiyat endeksi belli oldu

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi belli oldu

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 29,39 artış kaydetti.

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2026 16:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,39, Aralık 2025'e göre yüzde 22,21 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 29,17 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 39,77, imalatta yüzde 30,62, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 7,57, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 29,59 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,58, enerjide yüzde 38,1 ve sermaye mallarında yüzde 21,42 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 0,46, imalat yüzde 2,79, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 6,03 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,31, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,71, sermaye mallarında yüzde 2,22 ve enerjide yüzde 8,47 artış kaydedildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği 22 Eylül 2026 09:30
Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı 22 Eylül 2026 09:26
Almanya’da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak Almanya'da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak 21 Eylül 2026 15:19
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:34
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:33
Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! 21 Eylül 2026 09:14
Suriye’den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var Suriye'den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var 20 Eylül 2026 15:56
Çin’de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi Çin'de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi 20 Eylül 2026 13:18
Çin’de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı Çin'de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı 20 Eylül 2026 13:13
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş sürdü: 8 ayda yüzde 5,3 geriledi Çin'e doğrudan yabancı yatırımlarda düşüş sürdü: 8 ayda yüzde 5,3 geriledi 19 Eylül 2026 12:05
Fed kararsı sonrası piyasalar karıştı! Gelecek hafta hangi veriler açıklancak? Fed kararsı sonrası piyasalar karıştı! Gelecek hafta hangi veriler açıklancak? 19 Eylül 2026 11:55
Küresel petrol piyasasında alarm: Rafineri kapasitesi geriliyor, dizel baskısı artıyor Küresel petrol piyasasında alarm: Rafineri kapasitesi geriliyor, dizel baskısı artıyor 19 Eylül 2026 11:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.283,5000 Değişim 204,96 Son veri saati:
Düşük 13152,37 Yüksek 13357,33
Açılış
48,8435 Değişim 0,0717 Son veri saati:
Düşük 48,7753 Yüksek 48,847
Açılış
55,6494 Değişim 0,3250 Son veri saati:
Düşük 55,6371 Yüksek 55,9621
Açılış
6.727,8740 Değişim 138,840 Son veri saati:
Düşük 6722,403 Yüksek 6861,243
Açılış
101,6032 Değişim 4,9636 Son veri saati:
Düşük 101,1003 Yüksek 106,0639
Açılış
BİST En Aktif Hisseler