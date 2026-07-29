CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi

Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrildi
AA

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2026 09:12

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve şirketlerin yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliği artırdı. ABD'li bir yetkili, İran tarafından Ürdün'deki ABD üssüne fırlatılan 4 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

Bölgede gerilimin tırmanması petrol fiyatlarını tekarar yükseltirken, bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Analistler, çatışmaların tekrar başlamasının tarafların çözüm üretmeden uzak olduğunu gösterdiğini söyledi.

Diğer taraftan ABD'nin yapay zeka gelişimini korumak amacıyla yeni Çin yapımı insansı robotları yasakladığına dair haberler de ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri öne çıkarıyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Fed'in faiz kararı bugün piyasaların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Haziran ayındaki düşük tüketici ve üretici enflasyon verileri, Fed'e enerji sektöründeki aksaklıkların ve enflasyonun yaz boyunca nasıl gelişeceğini değerlendirmek için zaman kazandırıyor.

Fed'in politika metninde ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerde belirgin bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek. Ayrıca basın toplantısında ileriye dönük yönlendirme yapmaktan uzak duran Fed Başkanı Kevin Warsh'un Fed görev grupları çalışmaları ve para politikası duruşuna yönelik aktaracağı bilgiler de yatırımcıların odağında bulunacak.

Para piyasaları temmuz toplantısında faizlerin sabit bırakılacağını fiyatlamasına karşın faiz artışı ihtimali az da olsa masada yer alıyor. Politika faizinin beklentiler dahilinde sabit bırakılması durumunda, eylül veya diğer aylarda faiz artırımı olabileceğine yönelik açıklamalar gelirse bu durum piyasalar tarafından şahin bir duruşun korunduğu şeklinde yorumlanabilir.

Özellikle eylül ayına yönelik sıkı para politikası mesajı verilirse bu mesajın dolar ve tahvil faizlerini desteklemesi bekleniyor. Diğer taraftan sıkı para politikası mesajı verilmemesi durumunda riskli varlıkların bundan pozitif etkilenebileceği öngörülüyor.

Jeopolitik gerginliklerin tekrar artmasının petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,9 artışla 84,5 dolarda seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,61'de, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,3 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu da yatay seyirle 4 bin 28 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki düşüşün etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Yarı iletken şirketlerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,2 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 7,8 değer kaybetti.

Çip hisselerindeki satışlar, bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin hisselerindeki yükselişle dengelendi. Bu şirketlerden Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin yıllık gelir ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 5 yükseldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte beklenenden daha büyük zarar açıklamasına rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşen serbest nakit akışı sonrası yüzde 4,8 değer kazandı.

Boya üreticisi Sherwin-Williams'ın hisseleri de ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8,3 yükseldi. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında bilanço sezonuna ilişkin iyimserlik devam ediyor. Şirketlerin bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarında risk iştahını destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.

Unilever ve Safran gibi Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin karlarının beklentilerin oldukça üzerinde artması ve şirketlerin yıl sonu bilanço tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, hisse bazlı hareketleri öne çıkarıyor.

Bu gelişmelerle Unilever'in hisseleri yüzde 8, Safran'ın hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı. Bölgede çip üreten şirketlerin hisselerinde ise düşüş hızlandı. ASML'nin hisseleri yüzde 2,9 geriledi.

Mercedes-Benz de Çin pazarındaki zayıflığa rağmen beklentilerin üzerinde kar açıkladı ve hisseleri yüzde 2,9 arttı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki satış baskısının derinleşmesiyle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

SK Hynix'in yılın ikinci çeyreğinde gelirleri yıllık bazda yüzde 257 artarak 79,3 trilyon wona, operasyonel karı yüzde 557 artarak 60,5 trilyon wona çıkmasına karşın bilançosunun beklentileri karşılayamamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 17,7 düştü.

Şirketin bilançosunun beklentileri karşılayamaması yapay zeka talebinin hız kaybedebileceğine yönelik endişeleri artırdı. Japon teknoloji şirketleri SoftBank Group'un hisseleri yüzde 8, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 11,2, Kioxia'nın hisseleri yüzde 10,3 değer kaybetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 11,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 yükseldi.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 47,3790'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,3940'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

21.00 ABD'de Fed'in Faiz Kararı

21.30 ABD'de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Basın Toplantısı

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #FED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa 14 bin puanın altına geriledi Borsa 14 bin puanın altına geriledi 24 Temmuz 2026 13:16
Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı 24 Temmuz 2026 13:14
4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi 4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi 24 Temmuz 2026 13:13
Borsa yatırımcılarının portföy değeri 6,3 trilyon lirayı aştı Borsa yatırımcılarının portföy değeri 6,3 trilyon lirayı aştı 24 Temmuz 2026 11:55
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 24 Temmuz 2026 11:53
Almanya ekonomisinden 4 ay sonra ilk büyüme sinyali! Sanayi üretiminde 4,5 yılın en güçlü üretim artışı Almanya ekonomisinden 4 ay sonra ilk büyüme sinyali! Sanayi üretiminde 4,5 yılın en güçlü üretim artışı 24 Temmuz 2026 11:24
İngiltere’de perakende satışlar arttı İngiltere'de perakende satışlar arttı 24 Temmuz 2026 10:12
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 24 Temmuz 2026 10:08
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 24 Temmuz 2026 10:06
Çin’in altın ithalatı rekor seviyeye yaklaştı: Düşen fiyatlar talebi artırdı Çin’in altın ithalatı rekor seviyeye yaklaştı: Düşen fiyatlar talebi artırdı 24 Temmuz 2026 09:20
Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, borsalar düştü, Fed faiz beklentisi arttı Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Petrol yükseldi, borsalar düştü, Fed faiz beklentisi arttı 24 Temmuz 2026 09:02
Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor 24 Temmuz 2026 08:03
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.687,8600 Değişim 237,53 Son veri saati:
Düşük 13635,39 Yüksek 13872,92
Açılış
47,4056 Değişim 0,0327 Son veri saati:
Düşük 47,3697 Yüksek 47,4024
Açılış
54,0549 Değişim 0,1075 Son veri saati:
Düşük 53,9761 Yüksek 54,0836
Açılış
6.156,1430 Değişim 44,774 Son veri saati:
Düşük 6111,893 Yüksek 6156,667
Açılış
88,3495 Değişim 1,8245 Son veri saati:
Düşük 86,6884 Yüksek 88,5129
Açılış
BİST En Aktif Hisseler