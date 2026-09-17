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Motorinin 3 avroya yaklaştığı ülkede akaryakıta destek uzatıldı

Fransa hükümeti, Orta Doğu'daki gerilimlerin enerji piyasaları ve akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle belirli sektörlere sağlanan yakıt desteklerini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Motorinin 3 avroya yaklaştığı ülkede akaryakıta destek uzatıldı
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Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2026 13:26

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2026 13:28

Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, LCI kanalına yaptığı açıklamada, özellikle balıkçılar ve çiftçilerin yüksek akaryakıt fiyatlarından ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Fransa'da motorin fiyatlarının litre başına 2,30 avro seviyesine çıktığını ve bazı istasyonlarda 3 avroya yaklaştığını belirten Barrot, mevcut desteklerin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini bildirdi. Fransa hükümeti daha önce de yakıt fiyatlarındaki yükselişten en fazla etkilenen sektörlere yönelik desteklerin uzatılacağını açıklamıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI 3 AVROYA YAKLAŞTI

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş özellikle günlük faaliyetlerinde yakıt kullanımına bağımlı sektörler üzerinde baskı oluşturuyor. TF1'in 17 Eylül tarihli haberine göre ülke genelinde motorinin ortalama fiyatı 2,36 avro seviyesine çıkarken, bazı istasyonlarda litre fiyatı 2,89 avroya kadar ulaştı.

Barrot, yüksek fiyatların başta balıkçılar ve çiftçiler olmak üzere çok sayıda meslek grubunu olumsuz etkilediğini belirterek acil desteklerin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Fransa hükümeti eylül ayında tarım sektöründe litre başına 15 avroluk desteği sürdürme, balıkçılara yönelik desteği artırma ve bazı sektörlere yönelik yakıt yardımlarını devam ettirme kararı almıştı.

BARROT'TAN HÜRMÜZ VE KIZIL DENİZ ÇAĞRISI

Barrot, enerji krizinin kalıcı şekilde çözülmesi için sorunun kaynağına müdahale edilmesi gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve Kızıl Deniz'deki gerilimin düşürülmesi çağrısını yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da daha önce Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden sağlanması ve ticari gemilerin güvenli şekilde hareket edebilmesi için uluslararası bir misyon üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Barrot, LCI'ye verdiği röportajda Orta Doğu'daki gerilimin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu belirterek, Fransa'nın taraflarla müzakere yoluyla çözüm bulunması için çalıştığını ve koşullar uygun olduğunda deniz trafiğinin yeniden güvenli şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla eskort ve mayın temizleme operasyonları gibi imkanların değerlendirildiğini söyledi.

SEKTÖRLERDE EYLEMLER SÜRÜYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten etkilenen tarım, balıkçılık ve ulaştırma sektörlerindeki çalışanların bazı bölgelerde eylemlerini sürdürdüğü bildiriliyor. Hükümetin mevcut desteklerini yeterli bulmayan sektör temsilcileri daha fazla önlem talep ederken, yakıt fiyatlarındaki artış Fransa'da bütçe ve yaşam maliyeti tartışmalarını da gündemde tutuyor.

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