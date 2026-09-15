CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artmasıyla yükselen petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki satış baskısıyla negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Eylül 2026 10:12

Küresel piyasalar Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki sert satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle risk iştahı zayıf bir seyir izliyor. Asya tarafında ise yapay zeka hisselerindeki toparlanmaya karşın, petrol fiyatlarında yükseliş ve küresel tahvil piyasasındaki satış baskısıyla bölge piyasalarında negatif görünüm öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,85 azalışla 6.627 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen altında 63.492 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,58 azalışla 3.862 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,94 düşüşle 24.713 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 74.640 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ağustos ayına ilişkin perakende satışlar, yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri karşılayamadı. Ülkede ağustos ayına ilişkin sabit sermaye yatırımları ise yüzde 7,2 azalışla beklentilerden kötü geldi.

Çin'de ağustos ayına yönelik işsizlik oranı yüzde 5,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Diğer taraftan ülkede ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 5,2 arttı.

Söz konusu veriler ülke ekonomisine ilişkin sıkıntıların devam ettiğini ortaya koyarken, daha fazla mali destek için Pekin yönetimi üzerindeki baskının artabileceği öngörülüyor.

Asya piyasalarında da tahvil piyasasındaki satış baskısı derinleşirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.

ÇİN'DEN AB'YE "KORUMACILIK REKABETÇİLİĞİ GÜÇLENDİRMEZ" MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) karşılıklı fayda ve açıklık anlayışına bağlı kalması, ticari sorunlarını yapıcı diyalogla çözmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

Dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'in kalkınmasının AB için tehdit değil fırsat olduğunu vurgulayan Vang, "Korumacılık Avrupa'nın rekabetçiliğini güçlendirmez. Aksine tüketicileri yüksek kaliteli ve makul fiyatlı ürünlerden mahrum bırakarak enflasyonu artırır ve yeşil dönüşümü de sekteye uğratır." ifadelerini kullandı.

Vang, Fransa'nın stratejik vizyon sahibi büyük bir güç olarak, akılcı ve pragmatik bir tavrı benimseyip AB'yi Çin ile bu doğrultuda ilişki kurmaya teşvik edeceğini umduklarını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #HONG KONG #ASYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor 14 Eylül 2026 09:54
Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor Gram altın 6 bin 765 liradan işlem görüyor 14 Eylül 2026 09:28
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 14 Eylül 2026 09:31
Küresel piyasalar karışık seyirde: Gözler Fed’in faiz kararında Küresel piyasalar karışık seyirde: Gözler Fed'in faiz kararında 14 Eylül 2026 09:07
OpenAI bu yıl halka açılmayacak OpenAI bu yıl halka açılmayacak 13 Eylül 2026 09:03
ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı ABD bütçesinde 167 milyar dolarlık açık: Beklentiler tutmadı 12 Eylül 2026 08:55
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrediyor 11 Eylül 2026 16:50
ABD enflasyonu belli oldu ABD enflasyonu belli oldu 11 Eylül 2026 15:34
Almanya’da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde! Almanya'da şirket iflasları son 13 yılın zirvesinde! 11 Eylül 2026 13:59
AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar avroluk savunma desteği AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar avroluk savunma desteği 11 Eylül 2026 13:43
ABD’de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı ABD'de bir ilk! Dizel fiyatı galon başına 6 doları aştı 11 Eylül 2026 13:40
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 11 Eylül 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.985,7400 Değişim 277,09 Son veri saati:
Düşük 13975,14 Yüksek 14252,23
Açılış
48,6416 Değişim 0,0245 Son veri saati:
Düşük 48,6165 Yüksek 48,641
Açılış
56,1448 Değişim 0,1309 Son veri saati:
Düşük 56,1058 Yüksek 56,2367
Açılış
6.674,1430 Değişim 83,745 Son veri saati:
Düşük 6668,131 Yüksek 6751,876
Açılış
98,2048 Değişim 1,6072 Son veri saati:
Düşük 97,8609 Yüksek 99,4681
Açılış
BİST En Aktif Hisseler