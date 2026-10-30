Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu: Yeni artırım sinyali verdi

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı yüzde 1,25 seviyesinde tuttu. Piyasa beklentileriyle örtüşen kararın ardından banka, önümüzdeki dönemde yeni faiz artırımlarına kapı aralayan mesajlar verdi. Mevcut faiz oranı, 1995 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olma özelliğini koruyor.

BOJ, 2013 yılında yüzde 2'lik enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak söz konusu hedefle uyumlu bir seyir izlediğini açıkladı.

Faiz kararı, yönetim kurulu üyelerinin 8'e karşı 1 oyuyla kabul edildi. Karara muhalif kalan yönetim kurulu üyesi Hajime Takata ise daha sıkı bir para politikasını savunarak politika faizinin yüzde 1,5'e çıkarılması gerektiğini belirtti.

Piyasa beklentileri de BOJ'un önümüzdeki dönemde faiz artırımına gidebileceğine işaret ediyor. Ankete katılanların tamamı, bankanın aralık ayında veya gelecek yıl ocak ayında yeni bir faiz artırımının önünü hazırlamasını bekliyor. Ekonomistlerin 13'ü ise faiz artışlarının ulaşabileceği nihai seviyenin 2027 yılının ortalarında yüzde 1,75 ile yüzde 2 aralığına çıkacağını öngörüyor.

JAPONYA'DA ENFLASYON VE ÜCRET ARTIŞLARI FAİZ BASKISINI ARTIRIYOR

Japonya'da enflasyon görünümü, BOJ'un para politikası kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Eylül ayında çekirdek enflasyon yüzde 2,1'e yükselerek 2026 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Ücretlerdeki artış da fiyat baskılarının devam ettiğine işaret ediyor. Ağustos ayında enflasyondan arındırılmış ücretler yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi. Böylece reel ücretlerdeki artış üst üste sekizinci aya taşındı.

Öte yandan Japon yenindeki değer kaybı ve enerji maliyetlerindeki yükseliş, enflasyon üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Hükümetin uyguladığı enerji sübvansiyonlarının ise tüketici fiyatlarındaki yükselişi sınırladığı değerlendiriliyor.

Enflasyonun hedef seviyelerle uyumlu hale gelmesi ve ücret artışlarının sürmesi, BOJ'un faiz politikasında yeni bir sıkılaşma adımına hazırlanabileceği beklentilerini destekliyor.