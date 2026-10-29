ECB’nin faiz politikası mercek altında: Aralık ayında artış beklentisi

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB), Fransa'da yükselen borçlanma maliyetleri ve Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Piyasalar, bankanın perşembe günü açıklayacağı kararda mevduat faizini yüzde 2,5 seviyesinde koruyacağına işaret ediyor.

Ekonomistler, AMB'nin mevduat faizinde değişikliğe gitmeyeceği görüşünde birleşiyor. Bankanın aralık ayında ise yılın üçüncü ve son faiz artışını gerçekleştirebileceğini tahmin ediyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2'lik hedefin yaklaşık iki katına yaklaşması, para politikası üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak fiyat artışlarının ağırlıklı olarak enerji kaynaklı olması, AMB'nin faiz kararında daha esnek hareket edebilmesine olanak tanıyor. Buna karşılık ekonomik büyümedeki yavaşlama ve tahvil getirilerindeki yükseliş, bankanın önündeki belirsizlikleri artırıyor.

FRANSA'DAKİ TAHVİL PİYASASI BASKISI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fransa'da yüksek bütçe açığı ve toplumsal gerilimler nedeniyle tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmalar, Euro Bölgesi'nde olası bir borç krizine yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Borçlanma maliyetlerindeki artışın finansal koşulları sıkılaştırması, AMB'nin faiz politikasında temkinli davranabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Ekonomistler David Powell ve Simona Delle Chiaie de yükselen borçlanma maliyetlerinin finansal koşullar üzerinde zaten sıkılaştırıcı bir etki yarattığına dikkat çekiyor. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, AMB'nin ekim ayındaki toplantıda faiz artışına ara vermesinin güçlü bir olasılık olduğu belirtiliyor.

LAGARDE'IN AÇIKLAMALARI VE EKONOMİK VERİLER İZLENECEK

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın faiz kararının ardından düzenleyeceği basın toplantısı, piyasaların gelecek döneme ilişkin beklentileri açısından önem taşıyor. Lagarde'ın enerji fiyatları, enflasyon görünümü ve Fransa'daki mali gelişmeler hakkında vereceği mesajların, bankanın sonraki adımlarına ilişkin ipuçları sunması bekleniyor.

Piyasaların yakından izleyeceği diğer gelişmeler arasında cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri ile ekim ayı enflasyon rakamları yer alıyor. Söz konusu verilerin, AMB'nin aralık ayındaki faiz kararına yönelik beklentilerin şekillenmesinde etkili olması öngörülüyor.