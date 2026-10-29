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ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi
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Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 09:46

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2026 09:47

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 410 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 100 bin varil azalarak 282 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon 900 bin varil artışla 209 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

⁠PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ekim haftasında 723 bin varil artarak 13 milyon 992 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 616 bin varil artışla 6 milyon 374 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 412 bin varil artışla 4 milyon 854 bin varil oldu.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

#ABD ENERJİ ENFORMASYON İDARESİ #ABD #EIA #PETROL #BRENT PETROL

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