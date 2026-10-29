New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutmasının ardından günü yükselişle tamamladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü artıda kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 52.475,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.743,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,27 artışla 26.549,85 puana ulaştı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Karar, 2'ye karşı 10 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Bankanın açıklamasında, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini bildirdi. Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan birinin genel para politikası stratejisine odaklanacağını belirtti. Bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılmasının veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi. Warsh ayrıca politika faiz oranının yapay zekâ altyapı yatırımları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YAPAY ZEKÂ ODAĞI

Kurumsal tarafta, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 yükselirken Microsoft hisseleri yatay seyretti.

Analistler, teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zekâ altyapısına yapılan yüksek harcamaların kalıcı gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin işaretlerin aranacağını belirtti.

Yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri ise 2030 mali yılı için 225 milyar dolarlık gelir tahmini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in üçüncü çeyrekte rekor kâr açıklaması da ABD'li bazı çip üreticilerinin hisselerini destekledi. Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,2 yükselirken Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.