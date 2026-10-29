CANLI BORSA
Anasayfa Borsa New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi

New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi

Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken New York borsasının üç ana endeksi günü artıda tamamladı. Piyasaların odağında teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarının getirisi ve şirket bilançoları da yer aldı.

New York borsası Fed faiz kararı sonrası yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 09:29

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tutmasının ardından günü yükselişle tamamladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü artıda kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 52.475,10 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.743,98 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,27 artışla 26.549,85 puana ulaştı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Karar, 2'ye karşı 10 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Bankanın açıklamasında, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtilerek, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gitmeye karar verdiklerini bildirdi. Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan birinin genel para politikası stratejisine odaklanacağını belirtti. Bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılmasının veya politika açıklaması yayımlanmasının öngörülmediğini ifade etti.

ABD'lilerin yaklaşık 6 yıldır Fed'in hedefinin üzerinde seyreden enflasyonla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz." dedi. Warsh ayrıca politika faiz oranının yapay zekâ altyapı yatırımları üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YAPAY ZEKÂ ODAĞI

Kurumsal tarafta, piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklaması beklenen Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 yükselirken Microsoft hisseleri yatay seyretti.

Analistler, teknoloji devlerinin bilançolarında yapay zekâ altyapısına yapılan yüksek harcamaların kalıcı gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin işaretlerin aranacağını belirtti.

Yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri ise 2030 mali yılı için 225 milyar dolarlık gelir tahmini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in üçüncü çeyrekte rekor kâr açıklaması da ABD'li bazı çip üreticilerinin hisselerini destekledi. Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 3,2 yükselirken Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Bitcoin 80 bin dolar sınırında: 100 bin dolar hedefi tehlikede mi? Bitcoin 80 bin dolar sınırında: 100 bin dolar hedefi tehlikede mi? 28 Ekim 2026 08:51
Gümüş fiyatları neden düşüyor? İşte beyaz metali baskılayan 3 gelişme Gümüş fiyatları neden düşüyor? İşte beyaz metali baskılayan 3 gelişme 28 Ekim 2026 08:30
Altının kilogram fiyatı belli oldu Altının kilogram fiyatı belli oldu 27 Ekim 2026 16:47
ABD’de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı 27 Ekim 2026 15:55
AB’den iklim hamlesi: Yıllık 70 milyar avro yatırım gerekiyor AB’den iklim hamlesi: Yıllık 70 milyar avro yatırım gerekiyor 27 Ekim 2026 15:38
ECB’den kritik kredi raporu: Avrupa’da bankalar kredi şartlarını sıkılaştırıyor ECB’den kritik kredi raporu: Avrupa’da bankalar kredi şartlarını sıkılaştırıyor 27 Ekim 2026 15:33
Dev şirketten altın tahmini: Yüzde 10 değer kazanacak Dev şirketten altın tahmini: Yüzde 10 değer kazanacak 27 Ekim 2026 15:31
Rusya’dan ABD’ye dizel sevkiyatı: 3 tanker yola çıktı Rusya'dan ABD'ye dizel sevkiyatı: 3 tanker yola çıktı 27 Ekim 2026 14:42
Altın kritik eşiğin altına geriledi! Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları Altın kritik eşiğin altına geriledi! Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 27 Ekim 2026 13:36
Borsa İstanbul’da yatay seyir: Bankacılık hisselerinde dikkat çeken düşüş Borsa İstanbul'da yatay seyir: Bankacılık hisselerinde dikkat çeken düşüş 27 Ekim 2026 13:23
AB’den yurt dışı alışverişlere 2 avro işlem ücreti: 1 Kasım’da başlıyor AB'den yurt dışı alışverişlere 2 avro işlem ücreti: 1 Kasım'da başlıyor 27 Ekim 2026 12:56
Fransa’da ekonomik endişeler artıyor! Tüketici güveni 13 yılın en düşük seviyesinde! Fransa'da ekonomik endişeler artıyor! Tüketici güveni 13 yılın en düşük seviyesinde! 27 Ekim 2026 12:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.165,4400 Değişim 130,93 Son veri saati:
Düşük 11080,38 Yüksek 11211,31
Açılış
49,839 Değişim 0,0225 Son veri saati:
Düşük 49,8223 Yüksek 49,8448
Açılış
55,6612 Değişim 0,1634 Son veri saati:
Düşük 55,5948 Yüksek 55,7582
Açılış
6.454,4500 Değişim 75,033
Düşük 6444,938 Yüksek 6519,971
Açılış
84,5162 Değişim 2,7877 Son veri saati:
Düşük 84,4035 Yüksek 87,1912
Açılış
BİST En Aktif Hisseler