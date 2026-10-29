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Fitch'ten küresel ekonomi uyarısı: Üç büyük risk öne çıkıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yapay zeka yatırımlarına yönelik belirsizlikler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve sıkılaşan finansman koşullarının küresel kredi risklerini artırdığına dikkat çekti. Kuruluş, küresel risk görünümünün son raporun yayımlanmasından bu yana kötüleştiğini bildirdi.

Fitch’ten küresel ekonomi uyarısı: Üç büyük risk öne çıkıyor
SABAH FİNANS SABAH FİNANS

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 12:22

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2026 12:27

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, 2026'nın üçüncü çeyreğinde temel risk alanlarının tamamında olumsuz bir eğilim görüldüğü belirtildi. Finansal piyasalardaki göstergelerin de risklerin arttığına işaret ettiği kaydedildi.

Tahvil getirilerindeki yükselişin reel faizlerdeki artışı yansıttığı ifade edilen açıklamada, hisse senedi piyasalarında yapay zeka yatırımlarının gereğinden fazla büyümüş olabileceğine yönelik endişelerin son aylarda güçlendiği aktarıldı.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE TAHVİL GETİRİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Fitch, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının daha şahin bir para politikası yaklaşımı benimsediğine işaret etti. Açıklamada, Fed'in eylül ayında üç yıl aradan sonra ilk kez oy birliğiyle faiz artırma kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu yıl bir faiz artırımının daha yapılabileceği beklentisini dikkate alan kuruluş, politika faizi tahminini 2027 yılı boyunca yüzde 4,25 seviyesinde olacak şekilde güncelledi.

Fitch'in temel öngörüsüne göre tahvil getirilerinin istikrar kazanması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 4,8'e gerilemesi bekleniyor. Bununla birlikte kuruluş, tahvil getirilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ihtimalinin de bulunduğunu vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR

Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatındaki aksaklıkların 2027'nin ilk çeyreğini aşması durumunda, temel senaryoda öngörülenden daha yüksek petrol fiyatlarının gündeme gelebileceği belirtildi.

Petrol piyasasındaki olası gelişmelerin yanı sıra başka faktörlerin de tahvil getirilerini beklenen seviyelerin üzerine taşıyabileceği ifade edildi. Bu durumun küresel finansman koşulları ve kredi riskleri açısından yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI KÜRESEL KREDİ RİSKLERİ ARASINDA

Fitch, yapay zeka alanındaki yatırımların hızlı büyümesinin kredi piyasalarının gündemindeki önemli risklerden biri olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Yapay zekanın gelecekte sağlayacağı gelirlere ilişkin beklentilerin ciddi biçimde yeniden değerlendirilmesi halinde şirketlerin sermaye harcamalarında keskin bir düşüş yaşanabileceği belirtildi.

Böyle bir senaryonun yalnızca yapay zeka değer zincirinde faaliyet gösteren şirketleri değil, daha geniş kapsamda sermaye piyasalarını da etkileyebileceği kaydedildi.

Fitch'in değerlendirmesi, jeopolitik gelişmeler, faiz politikası ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin küresel kredi görünümü üzerindeki etkisinin arttığına işaret ediyor.

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