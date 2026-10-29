Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet ve Microsoft'un bilançolarından gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırmasıyla Asya borsalarında risk iştahı azaldı.

Alphabet'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft'un ise geliri temmuz-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara ulaştı.

Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 77,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı sözle yönlendirmede yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermedi.

Fed Başkanı Warsh, gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınsa da aralık toplantısına kadar bölgesel Fed başkanlarından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Öte yandan, Warsh'un para politikasında veri odaklı yaklaşım izleyeceklerini belirtmesinin ardından gözler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Özellikle çekirdek PCE verisinin ülkede enflasyonun seyri açısından bilgi sunması beklenirken büyüme verisinde ise ekonomik aktivitenin durumuna ilişkin sinyaller aranacak.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da tüketici güven endeksi ekim ayında 35 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalışla 5.937 puandan kapanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1 yükselişle 64.594 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüşle 3.647 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 23.006 puanda bulunurken Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,8 artışla 73.827 puanda seyrediyor.