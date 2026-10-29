ABD’de seçim sonrası bütçe krizi riski: Fitch’ten dikkat çeken uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından Kongre'deki siyasi dağılımın bütçe ve borç limiti konusunda anlaşmazlık riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Fitch, seçimlerin sonucundan bağımsız olarak ABD'nin mali göstergeleri üzerindeki yapısal baskıların devam edeceğini belirtti.

Fitch'in açıklamasında, Kongre'nin bir veya iki kanadının Demokratların kontrolüne geçmesinin borç limiti ve bütçe ödenekleri konusunda riskli politika adımlarının atılması ihtimalini artırabileceği ifade edildi. Bu durumun, hâlihazırda yüksek seviyede bulunan mali açık üzerindeki baskıyı artırabileceği kaydedildi.

Kuruluş, "Seçim sonucu ne olursa olsun, ABD'nin mali kredi göstergelerini etkileyen yapısal unsurlar varlığını sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN BÜTÇE AÇIĞI 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Fitch'in verilerine göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığının 2026 mali yılında yaklaşık 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Bu tutarın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 6,1 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Genel hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 7,5'e, 2027'de ise yüzde 7,6'ya yükselmesi bekleniyor. Fitch, bu oranların "AA" kredi notu kategorisindeki ülkeler arasında en yüksek seviyeler olacağına dikkat çekti.

Mevcut politikaların devam etmesi halinde genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının 2028 sonunda yüzde 123'e, 2030 yılında ise yüzde 129'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

BORÇ LİMİTİNE 773 MİLYAR DOLAR KALDI

Fitch, ABD'de mevcut geçici bütçenin süresinin 11 Aralık'ta sona ereceğini hatırlattı. Bu tarihte Kongre'nin Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması halinde geçici bütçenin uzatılması, borç limitinin artırılması veya askıya alınması seçeneklerinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi durumunda ise ocak ayında başlayacak yeni dönemde bütçe görüşmelerinin zorlaşabileceği ve federal hükümetin kapanması riskinin artabileceği ifade edildi.

Mevcut Kongre'nin borç limitini ele almaması halinde konunun yeni Kongre için önemli bir sınav haline geleceği belirtilen açıklamada, ABD'nin borç limitine 2027'nin ilk çeyreğinde ulaşabileceği kaydedildi.

Fitch'in açıklamasına göre, 26 Ekim itibarıyla ABD'nin borç limitine tabi borcu 40,93 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, mevcut borç limitinin 773 milyar dolar altında yer alıyor.