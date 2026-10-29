CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık seyrederken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 12:10

Avrupa piyasalarında saat 11.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 645,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.740 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 25.786 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 7.879 puanda bulunurken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 azalışla 49.626 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 18.676 puanda işlem görüyor.

ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet ve Microsoft'un bilançolarından gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor.

Alphabet'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 127,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğinde 102,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 25 azalarak 26,2 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 34,98 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft'un geliri ise temmuz-eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 92,3 milyar dolara ulaştı.

Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 77,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 32 artışla 36,6 milyar dolara çıktı.

Merkez bankaları haftasında bugün ise ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri bankanın bugün 3 temel politika faizinde değişiklik yapmayacağı yönünde şekillendi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutarken, Fed Başkanı Kevin Warsh, karar sonrası yaptığı açıklamada yüzde 2'lik enflasyon hedefinden taviz vermedi.

Fed Başkanı Warsh, gelecek döneme ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınsa da aralık toplantısına kadar bölgesel Fed başkanlarından gelebilecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Günün geri kalanında ECB'nin faiz kararı ve Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi verisinin yanı sıra ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri yakından takip edilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #AVRUPA #AVRUPA BORSALARI #BORSA #FED

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı 28 Ekim 2026 12:52
Avrupa borsaları ECB’nin faiz kararı öncesinde düşüşte Avrupa borsaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düşüşte 28 Ekim 2026 11:29
Japonya’da faizler sabit kalabilir: Gözler aralık ayında! Japonya'da faizler sabit kalabilir: Gözler aralık ayında! 28 Ekim 2026 10:52
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 28 Ekim 2026 10:19
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 28 Ekim 2026 10:00
VİOP’ta BIST 30 kontratı yükselişle başladı: Gözler Fed kararında VİOP'ta BIST 30 kontratı yükselişle başladı: Gözler Fed kararında 28 Ekim 2026 09:32
Altın Fed öncesi düşüşte! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları Altın Fed öncesi düşüşte! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları 28 Ekim 2026 06:50
Piyasalar Fed kararına kilitlendi: Borsa, altın ve dolarda son durum ne? İşte yanıtı... Piyasalar Fed kararına kilitlendi: Borsa, altın ve dolarda son durum ne? İşte yanıtı... 28 Ekim 2026 09:11
Bitcoin 80 bin dolar sınırında: 100 bin dolar hedefi tehlikede mi? Bitcoin 80 bin dolar sınırında: 100 bin dolar hedefi tehlikede mi? 28 Ekim 2026 08:51
Gümüş fiyatları neden düşüyor? İşte beyaz metali baskılayan 3 gelişme Gümüş fiyatları neden düşüyor? İşte beyaz metali baskılayan 3 gelişme 28 Ekim 2026 08:30
Altının kilogram fiyatı belli oldu Altının kilogram fiyatı belli oldu 27 Ekim 2026 16:47
ABD’de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı 27 Ekim 2026 15:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.165,4400 Değişim 130,93 Son veri saati:
Düşük 11080,38 Yüksek 11211,31
Açılış
49,843 Değişim 0,0225 Son veri saati:
Düşük 49,8223 Yüksek 49,8448
Açılış
55,6095 Değişim 0,1907 Son veri saati:
Düşük 55,5675 Yüksek 55,7582
Açılış
6.453,2540 Değişim 84,782
Düşük 6435,189 Yüksek 6519,971
Açılış
84,4237 Değişim 3,0560 Son veri saati:
Düşük 84,1352 Yüksek 87,1912
Açılış
BİST En Aktif Hisseler