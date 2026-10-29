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Fed sonrası altın fiyatlarında düşüş! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Fed faiz kararının ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Ons altın 4.039 dolar seviyesine gerilerken gram altın 6.473 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.583 TL, yarım altın ise 21.166 TL seviyesinde bulunuyor.

Fed sonrası altın fiyatlarında düşüş! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 07:02

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2026 07:03

ABD Merkez Bankası (Fed), milyonlarca yatırımcının ve piyasaların kilitlendiği kritik toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı. Kritik kararın ardından altın piyasasında düşüş hareketi yeni işlem gününde de etkisini gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.039,57 dolar alış ve 4.040,03 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altının gün içindeki en yüksek seviyesi 4.068,88 dolar, en düşük seviyesi ise 4.036,34 dolar oldu. Önceki kapanış fiyatı 4.067,44 dolar olan ons altın, son fiyatıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Gram altın 6.472,265 TL alış ve 6.473,002 TL satış fiyatına geriledi. Gün içinde 6.519,971 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, 6.467,523 TL seviyesine kadar düştü. Önceki kapanışı 6.517,918 TL olan gram altındaki günlük değişim yüzde 0,69 düşüş olarak kaydedildi.

Has altın 6.440,637 TL, kilo altın ise 129.241 TL seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.583,36 TL, yarım altın 21.166,72 TL, ziynet altın ise 42.203,97 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını, diğer altın türlerinden ayrışarak yükseliş gösteriyor. Cumhuriyet altınının fiyatı 43.724 TL'ye ulaşırken günlük değişimi yüzde 0,67 artış olarak kaydedildi.

Ata altın 43.960,58 TL, iki buçuk altın 105.609,45 TL, gremse altın 106.324,79 TL ve beşli altın 214.600,49 TL seviyesinde bulunuyor.

Bilezik fiyatlarında ise 22 ayar altın 5.930,78 TL, 18 ayar altın 4.747,22 TL ve 14 ayar altın 3.706,74 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın: 4.039,80 dolar

  • Gram altın: 6.473,002 TL

  • Çeyrek altın: 10.583,36 TL

  • Yarım altın: 21.166,72 TL

  • Ziynet altın: 42.203,97 TL

  • Cumhuriyet altını: 43.724 TL

  • Ata altın: 43.960,58 TL

  • İki buçuk altın: 105.609,45 TL

  • Gremse altın: 106.324,79 TL

  • Beşli altın: 214.600,49 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.930,78 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.747,22 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.706,74 TL

  • Has altın: 6.440,637 TL

  • Kilo altın: 129.241 TL

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