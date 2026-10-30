İsviçre Merkez Bankası ocak-eylül döneminde 54 milyar dolar kar açıkladı

SNB'den yapılan açıklamada, bankanın sadece üçüncü çeyrekteki karının 19,1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 23,14 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Banka, geçen yılın aynı çeyreğinde (2025'in üçüncü çeyreği) altından gelen daha büyük kazançların etkisiyle 27,9 milyar frank kar açıklamıştı.

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde döviz pozisyonları ile altın rezervlerindeki değer kazançlarının etkisiyle toplam 44,2 milyar İsviçre frangı kar elde eden bankanın, bu süreçte özellikle döviz pozisyonlarından 43,3 milyar frank kar sağlaması dikkati çekti.

Bu dönemde bankanın altın rezervlerindeki değer artışı ise 1,2 milyar frank oldu.

Hisse senedi değerlemelerindeki artışlar ve döviz kuru kaynaklı kazançlar, tahvil gibi yatırım araçlarında yaşanan ciddi fiyat kayıplarını fazlasıyla telafi etti.

SNB, yalnızca üçüncü çeyrekte döviz pozisyonlarından 11,6 milyar frank, altın varlıklarından ise net 7,6 milyar frank kazanç sağladı.