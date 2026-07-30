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İngiltere Merkez Bankası: Orta Doğu'daki gerilim uzun sürerse faiz artabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Orta Doğu'daki gerilimin uzun süre devam etmesi halinde para politikasını sıkılaştırmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası: Orta Doğu’daki gerilim uzun sürerse faiz artabilir
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 16:27

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, BoE'nin bugün politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkede dezenflasyonun devam ettiğini ancak Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji şoku ve yüksek seyreden fiyatların enflasyonda yukarı yönlü baskılar oluşturduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'daki savaşın yarattığı belirsizliklere dikkati çeken Bailey, "Orta Doğu'daki çatışma uzun süre devam ederse, para politikasını sıkılaştırmak zorunda kalmamız muhtemel ancak barış sağlanırsa para politikası gevşetilebilir. Orta Doğu'daki durum son derece belirsiz." diye konuştu.

Bailey, mevcut verilere bağlı olarak bugün politika faizini sabit tutma kararı aldıklarını anımsatarak, BoE'nin "faiz artışına doğru ilerlemediğini, sadece bu sefer faizi sabit tuttuğunu" belirtti.

Devam eden enerji krizi nedeniyle gelecekte enflasyona ilişkin "ikinci tur etkilerin" görülebileceğini söyleyen Bailey, ancak henüz bu etkilere yönelik somut kanıtlar görmediklerini ifade etti.

Bailey, enerji fiyatlarına ilişkin beklentilerin boyutu ve süresinin İngiltere enflasyonu açısından "temel bir belirsizlik unsuru" olduğunu belirterek, hane halkı talebinin nispeten zayıf seyrettiğini ve bu durumun işletmelerin fiyat artışlarını müşterilere yansıtma kabiliyetini azalttığını dile getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE MERKEZ BANKASI #BOE #İNGİLTERE #ORTA DOĞU

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