CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 14:06

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2026 14:31

BoE Para Politikası Kurulunun (PPK) açıklamasında, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6 üyenin politika faizini sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkarma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

PPK'nin politika faizini yüzde 3,75'te sabit bırakmasının uygun olduğuna karar verildiğinin bildirildiği açıklamada, enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürülmesi için PPK'nin gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekilerek, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için gerekli politika duruşu, şokun boyutu ile süresine ve şokun finansal koşullar da dahil olmak üzere ekonomi genelinde nasıl yayıldığına bağlı olacak." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2,6 seviyesine gerilediği anımsatılan açıklamada, yüksek enerji fiyatlarının etkilerinin ekonomiye yansıması devam ettikçe yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Önemli ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riski, yüksek enerji fiyatları ne kadar uzun süre devam ederse o kadar artmaktadır. Şu ana kadar bu tür etkilere işaret eden çok az kanıt bulunuyor ve son verilerde temel enflasyonun azaldığına yönelik net işaretler görülmeye devam ediyor. Gevşek iş gücü piyasası koşulları ile hane halkı ve işletmelerin savaştan önceki döneme kıyasla karşı karşıya kaldığı daha yüksek faiz oranları da zaman içinde enflasyonu düşürücü etki gösterecek. PPK, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ancak Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrine bağlı olarak görünümün önemli ölçüde değişme olasılığı bulunuyor."

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonun beklediklerinden daha hızlı gerilediğini ancak Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrini sürdürmesine neden olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesine yol açacaktır. Çatışma nasıl gelişirse gelişsin, bizim görevimiz, enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olmasını ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

#İNGİLTERE MERKEZ BANKASI #FAİZ #FAİZ KARARI #İNGİLTERE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor 28 Temmuz 2026 09:05
Nvidia’dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu Nvidia'dan yapay zeka güvenliği hamlesi: Yeni ittifak kuruldu 28 Temmuz 2026 07:27
Çin’den ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama Çin'den ABD'nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama 28 Temmuz 2026 07:14
Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü Savaş molası Avrupa borsalarına yaradı! Endekslerde ibre yukarı döndü 27 Temmuz 2026 11:51
Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda... 27 Temmuz 2026 10:07
ABD’de petrol sondaj kuleleri azaldı ABD'de petrol sondaj kuleleri azaldı 25 Temmuz 2026 11:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 160 bin 999 liraya geriledi 24 Temmuz 2026 17:04
Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı Rusya akaryakıt piyasasında normalleşme başladı 24 Temmuz 2026 13:57
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Temmuz 2026 13:51
Borsa 14 bin puanın altına geriledi Borsa 14 bin puanın altına geriledi 24 Temmuz 2026 13:16
Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı 24 Temmuz 2026 13:14
4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi’nde ekonomik aktivite yükseldi 4 ay sonra bir ilk! Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite yükseldi 24 Temmuz 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.346,0200 Değişim 165,12 Son veri saati:
Düşük 13324,01 Yüksek 13489,13
Açılış
47,4165 Değişim 0,0342 Son veri saati:
Düşük 47,3834 Yüksek 47,4176
Açılış
54,5413 Değişim 0,2554 Son veri saati:
Düşük 54,3415 Yüksek 54,5969
Açılış
6.215,5470 Değişim 107,391 Son veri saati:
Düşük 6141,652 Yüksek 6249,043
Açılış
88,6893 Değişim 2,6155 Son veri saati:
Düşük 86,8443 Yüksek 89,4598
Açılış
BİST En Aktif Hisseler