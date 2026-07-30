İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

BoE Para Politikası Kurulunun (PPK) açıklamasında, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6 üyenin politika faizini sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkarma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

PPK'nin politika faizini yüzde 3,75'te sabit bırakmasının uygun olduğuna karar verildiğinin bildirildiği açıklamada, enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürülmesi için PPK'nin gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekilerek, "Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılabilmesi için gerekli politika duruşu, şokun boyutu ile süresine ve şokun finansal koşullar da dahil olmak üzere ekonomi genelinde nasıl yayıldığına bağlı olacak." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2,6 seviyesine gerilediği anımsatılan açıklamada, yüksek enerji fiyatlarının etkilerinin ekonomiye yansıması devam ettikçe yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Önemli ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riski, yüksek enerji fiyatları ne kadar uzun süre devam ederse o kadar artmaktadır. Şu ana kadar bu tür etkilere işaret eden çok az kanıt bulunuyor ve son verilerde temel enflasyonun azaldığına yönelik net işaretler görülmeye devam ediyor. Gevşek iş gücü piyasası koşulları ile hane halkı ve işletmelerin savaştan önceki döneme kıyasla karşı karşıya kaldığı daha yüksek faiz oranları da zaman içinde enflasyonu düşürücü etki gösterecek. PPK, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu değerlendiriyor ancak Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrine bağlı olarak görünümün önemli ölçüde değişme olasılığı bulunuyor."

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonun beklediklerinden daha hızlı gerilediğini ancak Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrini sürdürmesine neden olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonun yeniden yükselmesine yol açacaktır. Çatışma nasıl gelişirse gelişsin, bizim görevimiz, enflasyondaki herhangi bir artışın geçici olmasını ve enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.