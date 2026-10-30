IMF’den Fed’e enflasyon uyarısı: Gerektiğinde faiz adımı atılmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de enflasyonun hedef seviyenin üzerinde seyretmesi nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak için gerektiğinde yeni adımlar atması gerektiğini vurguladı. ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve devam eden fiyat baskıları, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmelerine tam destek verdiklerini açıkladı.

Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu haftaki toplantılarında faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatan Kozack, ekonomik belirsizliklerin yüksek olduğu mevcut ortamda merkez bankalarının kararlarını açıklanan veriler doğrultusunda şekillendirmesi gerektiğini belirtti.

FED FAİZİ YÜZDE 3,75-4,00 ARALIĞINDA TUTTU

Fed, çarşamba günü sona eren para politikası toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bıraktı. Banka, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Kozack, Fed'in eylül ayındaki faiz artışının ardından beklemeye geçtiğini belirterek, bu kararın ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Fed'in ekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam etmesini uygun bulduklarını aktaran Kozack, enflasyonun düşürülmesi için ihtiyaç duyulması halinde yeni adımlar atılmasının önemini vurguladı.

GÜÇLÜ EKONOMİK BÜYÜME FAİZ BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI

ABD Ticaret Bakanlığının perşembe günü yayımladığı öncü verilere göre, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte son bir yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı.

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yükselmesine rağmen tüketici harcamalarının güçlü seyretmesi ve şirketlerin yapay zekâ yatırımlarını artırması ekonomik büyümeyi destekledi.

Ekonomistler, güçlü büyümenin yanı sıra eylül ayında enflasyonun hızlandığını ve fiyat baskılarının daha geniş kesimlere yayıldığını gösteren verilerin, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini değerlendirdi.

Söz konusu veriler, ABD'de Kongrenin kontrolünü belirleyecek 3 Kasım tarihli ara seçimler öncesinde açıklandı.

ABD'DE VERİMLİLİK YILLIK YÜZDE 2,5 ARTTI

IMF Sözcüsü Kozack, yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon baskılarına rağmen ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Büyümenin temelinde özel tüketim harcamaları ve yatırımların bulunduğunu ifade eden Kozack, verimlilik artışının da ekonomik faaliyetleri desteklediğini söyledi.

Kozack, ABD'de saat başına üretimin yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldiğini bildirdi. Bu performansın salgın öncesi dönem ve diğer ülkelerdeki verimlilik artışlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte verimlilik artışının ekonominin geneline dengeli biçimde yayılmadığına dikkat çeken Kozack, kazanımların ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe toplandığını ve güçlü hisse senedi piyasalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Kozack, ABD'nin verimlilik artışını kalıcı hale getirmesi ve bu kazanımları ekonominin daha geniş kesimlerine yayması için çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade etti.