AMB’de erken ayrılık kararı! Lagarde’ın görevi bırakma tarihi belli oldu

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacağını açıkladı. AMB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Mario Draghi'nin yerine göreve gelen Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık sekiz ay kala başkanlığı bırakacak.

AMB'DE YENİ BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLIYOR

Lagarde'ın görev süresinin normal şartlarda Ekim 2027'de sona ermesi bekleniyordu. Erken ayrılık kararı, Euro Bölgesi'nin para politikasını yönetecek yeni başkanın belirlenmesi sürecini öne çekti.

21 üyeli Euro Bölgesi'nde 350 milyondan fazla kişinin yaşamını etkileyen para politikalarının yönetiminden sorumlu AMB'de yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.

AMB KRİTİK EKONOMİK VE JEOPOLİTİK SÜREÇTEN GEÇİYOR

Frankfurt merkezli AMB'de görev değişimi, bankanın ekonomik ve jeopolitik baskılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

İran savaşının neden olduğu yüksek enflasyonla mücadele eden banka, aynı zamanda jeopolitik belirsizlikler, tahvil piyasalarındaki dalgalanmalar ve Avrupa'nın savunma ile altyapı harcamalarındaki artışın yarattığı baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

BAŞKANLIK İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Lagarde'ın yerine geçebilecek isimler arasında İspanyol Pablo Hernández de Cos ile Hollandalı Klaas Knot öne çıkıyor. İspanya Merkez Bankasının eski başkanı ve halen Uluslararası Ödemeler Bankasının (BIS) başkanlığını yürüten Pablo Hernández de Cos, AMB başkanlığı için en güçlü aday olarak görülüyor.