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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven geriledi

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan düşüşle 96,9 puana indi.

Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2026 14:30

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan gerileyerek 96,9 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle 96,9 puana indi.

Böylece ekonomik güven hem AB hem de Avro Bölgesi'nde üst üste ikinci ay azaldı.

Endeksteki düşüş, sanayi dışındaki bütün sektörlerde güvenin zayıflamasından kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi de Avro Bölgesi'nde eylüldeki eksi 16,8 seviyesinden eksi 17,9'a, AB'de eksi 16,1'den eksi 17,3'e geriledi.

Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ise her iki bölge için 97,5 puan olarak revize edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRO BÖLGESİ #AB #AVRUPA BİRLİĞİ

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