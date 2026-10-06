İlk evini alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi verilecek

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, geçen hafta Mecliste reddedilen konut krizine yönelik düzenlemelerin ardından aynı soruna ilişkin iki yeni kararname kabul etti. Başbakan Pedro Sanchez, erken genel seçim ilanından yalnızca bir gün sonra Bakanlar Kurulunun toplantısında konut krizini gündeme alarak yeni tedbirleri açıkladı.

KONUT KRİZİNE 21 MADDELİK YENİ PAKET

Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanchez, hükümetin görev süresinin sonuna kadar ülkeyi yönetmeye devam etme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

Sanchez, Meclisteki çoğunluğun halka sırtını dönmesi halinde halkın yeni bir genel seçimle temsilcilerini seçmesi gerektiğini söyledi. Sanchez, "Bu gerçekleşene kadar hükümet yasama faaliyetlerine devam etmelidir. Halkı savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Yeni kabul edilen iki kararnamenin, geçen hafta Mecliste reddedilen düzenlemelerin özünü koruduğunu belirten Sanchez, "Konut krizi ideolojik değil insani bir meseledir." ifadesini kullandı.

Sanchez, 23 Eylül'de zorla evinden çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olayın İspanya'da bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bakanlar Kurulunda kabul edilen iki kararnamenin 21 başlıktan oluştuğunu belirten Sanchez, uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimin kolaylaştırılması ile yeni ev sahiplerine vergi indirimleri ve teşvikler sağlanmasının da tedbirler arasında bulunduğunu aktardı.

ZORUNLU TAHLİYELERE VE KİRALARA YENİ DÜZENLEME

Yeni kararnamelerde, daha önceki düzenlemelerde de yer alan bazı tedbirler korundu.

Buna göre 2030 yılına kadar evlerden zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması ve turistik ve mevsimlik kiralamaların düzenlenmesi öngörülüyor.

Ayrıca "akbaba fonları" olarak adlandırılan riskli emlak yatırım şirketlerinin konut satın almasına yönelik kısıtlamalar da yeni düzenlemelerde yer alıyor.

İLK EVİNİ ALACAKLARA 50 BİN AVRO FAİZSİZ KREDİ

Sanchez, paketin "büyük bir yenilik" içerdiğini belirterek, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yeni finansman desteğini açıkladı.

Buna göre ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere 50 bin avroya kadar faizsiz kredi sağlanması amacıyla 10 milyar avroluk finansman hattı oluşturulacak.

Sanchez, söz konusu tedbirlerin tek başına İspanya'nın konut sorununu çözmeyeceğini, benzer problemlerin birçok Avrupa ülkesinde yaşandığını ifade etti.

İspanya'da 29 Kasım'da erken genel seçim yapılacak olması nedeniyle feshedilen Meclisin Daimi Komite üyelerine de çağrıda bulunan Sanchez, kararnamelerin onaylanmasını "insanlık adına" istedi.