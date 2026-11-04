Altında seçim rallisi! Gram altın güçlü eşiği aştı: İşte piyasalarda son rakamlar

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. ABD ara seçimlerinin ardından dolar ve ABD Hazine tahvili faizlerinde yaşanan gerileme, değerli metalin yükselişini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

Spot piyasada ons altın 4.042 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.500 TL sınırını aştı. Günlük yükseliş yüzde 3'ün üzerine çıkarken çeyrek altın 10.629 TL, yarım altın ise 21.258 TL seviyesine yükseldi.

ONS ALTIN 4.048 DOLARI GÖRDÜ

Ons altın yüzde 3,08 değer kazanarak 4.042 dolar seviyesine çıktı. Gün içerisinde en yüksek 4.048,69 doları gören ons altının en düşük seviyesi ise 3.919,94 dolar oldu. Bir önceki gün 3.921,35 dolar seviyesinde bulunan ons altın, böylece güçlü bir yükseliş kaydetti.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Gram altın da küresel piyasalardaki yükselişten destek buldu. Yüzde 3,13 değer kazanan gram altın 6.500,99 TL seviyesine ulaştı. Gün içerisinde 6.511,68 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.301,61 TL olarak kaydedildi.

Has altın ise yüzde 3,13 yükselişle 6.468,49 TL seviyesinde işlem gördü.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde küçük ve büyük yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinde de yükseliş yaşandı. Çeyrek altın 10.629,12 TL'ye, yarım altın 21.258,24 TL'ye çıktı. Ziynet altın 42.386,47 TL, Cumhuriyet altını 43.881 TL, Ata altın ise 44.088,30 TL seviyesinde işlem görüyor.

İki buçuk altın 105.916,27 TL'ye, gremse altın 106.633,69 TL'ye yükselirken beşli altının fiyatı 215.223,95 TL oldu.

22 ayar bilezik 5.948,01 TL, 18 ayar bilezik 4.761,01 TL ve 14 ayar bilezik 3.717,50 TL seviyesinde bulunuyor.

4 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.042,00 dolar

Gram altın: 6.500,99 TL

Çeyrek altın: 10.629,12 TL

Yarım altın: 21.258,24 TL

Kilo altın: 129.312,00 TL

Ziynet altın: 42.386,47 TL

Cumhuriyet altını: 43.881,00 TL

Ata altın: 44.088,30 TL

İki buçuk altın: 105.916,27 TL

Gremse altın: 106.633,69 TL

Beşli altın: 215.223,95 TL

22 ayar bilezik: 5.948,01 TL

18 ayar bilezik: 4.761,01 TL

14 ayar bilezik: 3.717,50 TL

Has altın: 6.468,49 TL