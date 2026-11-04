CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin Merkez Bankası'ndan Yuan hamlesi

Çin Merkez Bankası'ndan Yuan hamlesi

Çin Merkez Bankası (PBoC), yuanın değerlenmesini dengelemek amacıyla banka ve kredi kuruluşlarının döviz zorunlu karşılık oranını yükselteceğini bildirdi.

Çin Merkez Bankası’ndan Yuan hamlesi
AA AA

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 10:49

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, döviz zorunlu karşılık oranının 15 Kasım'dan itibaren yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltileceği belirtildi.

Açıklamada, bir makroekonomik ihtiyat tedbiri olarak döviz zorunlu karşılık oranının yükseltilmesinin başta ABD doları olmak üzere döviz likiditesini sıkılaştıracağı ve Çin yuanı üzerindeki değerlenme baskısını hafifleteceği kaydedildi.

Bu arada, döviz zorunlu karşılık oranı, banka ve kredi kuruluşlarının döviz varlıklarına karşılık Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları payı ifade ediyor.

Çin yuanı, bu yılın 9 ayında dolar karşısında yüzde 4,2 değerlenmişti. Yuanın değerlenme ivmesi ekim ayında hızlanmış, 14 Ekim'den itibaren 14 gün boyunca yurt dışı piyasada değer kazanmıştı.

Çin Merkez Bankası, 2021'den bu yana ilk kez döviz zorunlu karşılık oranını yükseltiyor. 2021'de iki kez artırılarak yüzde 9'a çıkan döviz zorunlu karşılık oranı, 2022 ve 2023 yıllarında üç kez azaltılarak şu anki seviyesi olan yüzde 4'e inmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN MERKEZ BANKASI #YUAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 03 Kasım 2026 13:30
Borsa günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi Borsa günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi 03 Kasım 2026 13:13
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: Schaeffler’den büyük işten çıkarma kararı Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor: Schaeffler'den büyük işten çıkarma kararı 03 Kasım 2026 12:53
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 03 Kasım 2026 12:14
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 03 Kasım 2026 10:22
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 03 Kasım 2026 10:07
Merkez bankaları altın alımını hızlandırdı: 9 ayda 675 ton Merkez bankaları altın alımını hızlandırdı: 9 ayda 675 ton 03 Kasım 2026 09:45
Beyaz metale güçlü baskı! Gümüş kritik eşiğin altına geriledi Beyaz metale güçlü baskı! Gümüş kritik eşiğin altına geriledi 03 Kasım 2026 09:35
Bitcoin’de sert düşüş: Binance saldırısı ve ABD seçimleri piyasayı sarstı Bitcoin'de sert düşüş: Binance saldırısı ve ABD seçimleri piyasayı sarstı 03 Kasım 2026 09:28
ABD’de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi ABD'de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi 03 Kasım 2026 09:25
ABD imalat sanayisinde büyüme hızlandı! PMI ekimde 55,5’e yükseldi ABD imalat sanayisinde büyüme hızlandı! PMI ekimde 55,5'e yükseldi 03 Kasım 2026 09:22
Küresel piyasalar yön arıyor: Yatırımcının gündeminde ABD seçim süreci var Küresel piyasalar yön arıyor: Yatırımcının gündeminde ABD seçim süreci var 03 Kasım 2026 09:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.263,6000 Değişim 128,17 Son veri saati:
Düşük 11157,96 Yüksek 11286,13
Açılış
50,0273 Değişim 0,0643 Son veri saati:
Düşük 49,9625 Yüksek 50,0268
Açılış
56,279 Değişim 0,4472 Son veri saati:
Düşük 55,9418 Yüksek 56,389
Açılış
6.474,1080 Değişim 178,717
Düşük 6301,612 Yüksek 6480,329
Açılış
83,1444 Değişim 4,6650 Son veri saati:
Düşük 78,7703 Yüksek 83,4353
Açılış
BİST En Aktif Hisseler