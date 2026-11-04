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Wall Street'te ara seçim hareketliliği! Dow Jones geriledi, Nasdaq yükseldi

ABD'de Kongre'nin siyasi geleceğini belirleyecek ara seçimler yatırımcıların odağına yerleşirken Wall Street'te endeksler farklı yönlerde hareket etti. Teknoloji hisselerindeki yükselişe rağmen Dow Jones günü düşüşle tamamlarken petrol fiyatlarında da diplomatik gelişmelerin etkisi izlendi.

Wall Street’te ara seçim hareketliliği! Dow Jones geriledi, Nasdaq yükseldi
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Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 09:06

New York borsası, ABD Kongresi'ndeki siyasi dengeleri şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi devam ederken günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 gerileyerek 51.786,72 puana düşerken, S&P 500 yüzde 0,36 artışla 7.568,92 puana, Nasdaq ise yüzde 0,83 yükselişle 25.372,01 puana çıktı.

ABD'DE ARA SEÇİMLER YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 üyesinin belirleneceği ara seçimlerin sonuçları, yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Seçimler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasama gündemini hayata geçirme kapasitesini etkileyecek Kongre'deki siyasi dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Anketler ve analizler, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu yeniden kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederken, Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

PETROL FİYATLARINDA DİPLOMASİ ETKİSİ

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Ancak iki ülkenin anlaşmaya varma konusunda henüz uzakta olduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatlarında kısmi toparlanma görüldü.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.30 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 104,44 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,37 yükselerek 96,82 dolardan işlem gördü.

Katar yönetimi, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Doha yönetimi tarafından sunulan önerileri değerlendirdiğini, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Bekayi, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular üzerinden sürdüğünü ifade etti.

APPLE HİSSELERİNDE YÜZDE 1,9 KAYIP

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında kalmaya devam etti. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın bilançosunu açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti.

Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 114,5 milyar dolara, net karı da yüzde 12 yükselerek 30,7 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın şirketin, artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üzerinde baskı oluşturacağı yönündeki uyarısı hisselerde satış baskısına neden oldu.

Palantir Technologies hisseleri de beklentileri aşan finansal sonuçlara rağmen yüzde 1,65 geriledi.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDE YÜKSELİŞ

Teknoloji sektöründe bazı şirketlerin hisselerinde ise yükseliş öne çıktı.

Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 3,65, Micron Technology hisseleri yüzde 2,58 ve Nvidia hisseleri yüzde 2,29 değer kazandı.

ABD'DE AÇIK İŞ SAYISI BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı da takip edildi.

Eylül ayında açık iş sayısı bir önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi. Böylece veri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DOW JONES ENDEKSİ #NEW YORK BORSA

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