VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 artışla 14.411,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.406,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 14.491,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması ve Senato'da çoğunluk elde etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.