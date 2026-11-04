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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 yükselişle 14.491,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 09:32

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 artışla 14.411,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.406,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 14.491,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması ve Senato'da çoğunluk elde etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #ABD #SENATO #VİOP

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