ABD hazine tahvilleri 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Siyasi belirsizliğin artmasıyla gösterge 10 yıllık tahvil getirileri altı baz puan düşerek yüzde 4,90'a kadar geriledi. Dolar göstergesi yüzde 0,4 oranında değer kaybetti.

SİYASİ BELİRSİZLİK TAHVİL PİYASASINI ETKİLEDİ

Yatırımcılar ABD seçimlerinde Demokratların senatoda kontrolü ele geçirmesi ihtimali üzerinde duruyor. Bununla beraber ABD'nin yaklaşık 40 trilyon dolar seviyesindeki ulusal borç yükü tahvil yatırımcıları için tedirginliğe neden oluyor. Seçimlerin ardından yaşanabilecek siyasi kilitlenme, daha fazla Hazine tahvili ihracı gerektirecek ek harcama veya vergi indirimi riskini azaltabilir.

Wellington Management Portföy Yöneticisi Brij Khurana, "Bölünmüş bir hükümet, son birkaç yılda gördüğümüzden daha az mali harcama anlamına geliyor. Tarihsel olarak bakıldığında, bölünmüş bir hükümet elde ettiğimizde bu durum ABD Hazine tahvilleri için tipik olarak oldukça iyi olmuştur" açıklamasında bulundu.

ABD İŞ GÜCÜ RAPORU TAKİP EDİLECEK

Demokratların zafer kazanması halinde daha fazla yapay zeka düzenlemelerine ve daha fazla kurumsal denetime önem vererek ülkenin ekonomik büyüme görünümünü değiştirebilir.

Piyasalar diplomatik mücadeleler arasında Başkan Trump'ın seçimden sonra İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayıp başlamayacağını izliyor.

Dikkatler ayrıca, işgücü piyasası koşulları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ve Federal Rezerv politikası beklentilerini etkileyebilecek olan bu hafta sonu açıklanacak yakından takip edilen ABD iş raporuna da odaklanmış durumda.