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Kazakistan'ın petrol rezervleri belli oldu

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervinin 785 milyon ton olduğunu ve mevcut üretim seviyesinde bu rezervin yaklaşık 45 yıl yeteceğini bildirdi.

Kazakistan’ın petrol rezervleri belli oldu
İHA İHA

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2026 16:49

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervine ilişkin konuştu. Ön hesaplamalara göre ülkenin kanıtlanmış petrol rezervinin yaklaşık 785 milyon ton olduğunu belirten Hasenov, "Mevcut üretimi seviyesinde bu miktar yaklaşık 45 yıl yetecek.

Ancak bu petrolün 45 yıl sonra tükeneceği anlamına gelmiyor. Kaynak tabanı sürekli yenileniyor" ifadelerini kullandı. Hasenov, jeolojik keşif çalışmalarının devam ettiğini ve yeni tespit edilen rezervlerin devlet kayıtlarına alındığını kaydetti.

BU YIL 96 MİLYON TON PETROL ÜRETİLMESİ BEKLENİYOR

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov ise hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede petrol üretiminin bu yıl plana uygun şekilde sürdüğünü belirterek, "Plana göre ilerliyoruz. Bu yıl için üretim hedefi 96 milyon ton olarak belirlenmişti. Gelecek yılın üretim hacmini belirliyoruz. Bunun yaklaşık 99 milyon ton olacağını düşünüyorum" dedi.

Akkenjenov ayrıca, insansız hava araçları saldırıları nedeniyle bu yılın mayıs ayında durdurulan Rusya'nın Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılması için Rusya'ya talepte bulunduklarını bildirdi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RUSYA #KAZAKİSTAN

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