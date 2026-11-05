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Altın piyasasında yükseliş hızlandı! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Kasım altın fiyatları

Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Ons altın yüzde 1,78 yükselişle 4.136 dolara çıkarken gram altın yüzde 1,84 değer kazanarak 6.656 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 10.882 TL'ye, yarım altın ise 21.765 TL'ye yükseldi.

Altın piyasasında yükseliş hızlandı! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Kasım altın fiyatları

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 08:45

Altın fiyatları 5 Kasım Perşembe gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki değer kazancı yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6.650 TL seviyesinin üzerine çıkarken ons altın 4.136 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Saat 08.06 itibarıyla ons altın yüzde 1,78, gram altın ise yüzde 1,84 yükseliş kaydetti. Çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatlarında da yüzde 1,84'lük artış yaşandı.

ONS ALTIN 4.146 DOLARA KADAR YÜKSELDİ

Spot piyasada ons altın yüzde 1,78 değer kazanarak 4.136,43 dolar seviyesine çıktı. Gün içerisinde en yüksek 4.146,90 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.057,92 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki gün 4.063,92 dolar seviyesinde bulunan ons altın, yükselişini sürdürüyor.

Gram altın ise yüzde 1,84 artışla 6.656,07 TL seviyesine yükseldi. Gün içerisinde 6.672,86 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.527,05 TL oldu. Bir önceki gün 6.535,70 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.650 TL eşiğini geride bıraktı.

Has altın da yüzde 1,84 yükselişle 6.622,79 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altındaki yükselişin ardından diğer altın türlerinde de fiyatlar yukarı yönlü hareket etti. Çeyrek altın yüzde 1,84 artışla 10.882,67 TL'ye yükselirken yarım altın 21.765,34 TL seviyesine çıktı.

Ziynet altın 43.397,55 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altınının fiyatı 43.951 TL'ye ulaştı. Ata altın 44.165,23 TL, iki buçuk altın 106.101,08 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse altın 106.819,75 TL, beşli altın ise 215.599,49 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 08.06 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 4.136,43 dolar

  • Gram altın: 6.656,07 TL

  • Çeyrek altın: 10.882,67 TL

  • Yarım altın: 21.765,34 TL

  • Kilo altın: 132.334,00 TL

  • Ziynet altın: 43.397,55 TL

  • Cumhuriyet altını: 43.951,00 TL

  • Ata altın: 44.165,23 TL

  • İki buçuk altın: 106.101,08 TL

  • Gremse altın: 106.819,75 TL

  • Beşli altın: 215.599,49 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.958,39 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.769,32 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.723,99 TL

  • Has altın: 6.622,79 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ONS ALTIN #GRAM ALTIN

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