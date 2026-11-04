Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,83 puan ve yüzde 4,62 artışla 11.533,38 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 87,0 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,17, holding endeksi yüzde 4,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran ise yüzde 9,21 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Demokratların ABD Kongresi'nde kontrolü ele geçirmesinin ardından seçim sonuçlarının netleşmesiyle siyasi belirsizliğin azalması risk iştahını destekliyor.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kurunun, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.