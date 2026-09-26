Fitch’ten enflasyon ve kur için 2026 ve 2027 sonu tahmini

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik yayımladığı son raporda dolar/TL ve enflasyon beklentilerini paylaştı.

DOLAR/TL İÇİN 2026 VE 2027 TAHMİNİ

Fitch, reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana izlenen kademeli ve bir miktar daha hızlı nominal TL değer kaybının devam edeceğini öngördü.

Bu kapsamda kuruluş, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DE YÜKSELTTİ

Raporda Türkiye'nin yeni Orta Vadeli Programı'ndaki enflasyon hedeflerine de yer verildi. Buna göre 2026 sonu enflasyon tahmini önceki programdaki yüzde 16'dan yüzde 28,4'e, 2027 sonu tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 21'e çıkarıldı.

Fitch ise katı enflasyon beklentileri ve enerji fiyatlarının yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle enflasyonda daha yavaş bir düşüş beklediğini belirterek kendi yıl sonu tahminlerini 2026 için yüzde 30,5, 2027 için yüzde 23,5 olarak açıkladı.