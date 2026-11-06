Çin’den dizel ihracatına kısıtlama hazırlığı! Küresel petrol piyasasında yeni gelişme

Energy Aspects, 5 Kasım tarihli değerlendirmesinde Çin'in kasım ayı dizel ihracatı tahminini 400 bin ton aşağı çekerek 580 bin tona indirdi. Buna rağmen şirket, rafinerilerin ihracat hacmini yüksek tutmaya çalıştığını ve kasım ayının ortalarından itibaren iç talepte zayıflama beklendiğini bildirdi. Bu nedenle ihracat tahminlerinin ilerleyen dönemde yeniden yukarı yönlü güncellenebileceği ifade edildi.

ÇİN'İN YAKIT İHRACAT POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

Çin, geçen ay rafinerilere ilave yakıt ihracat kotası tanımlayarak yıl başından bu yana verilen toplam izin miktarını 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Ancak ABD-İran çatışmasının başlamasının ardından yetkililer, aylık yakıt sevkiyatlarını daha sıkı şekilde denetlemeye başladı.

Çinli rafineriler, ağustos ve eylül aylarında ihracat miktarlarını artırarak Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sarsılan küresel yakıt piyasasına destek sağlamıştı. Yeni dönemde dizel ihracatının azaltılması ihtimali, uluslararası akaryakıt piyasaları açısından yakından takip ediliyor.

DİZEL İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞÜN BİR NEDENİ DE KâR MARJLARI

Energy Aspects, dizel ihracatına yönelik beklentisini aşağı çekmesinde ihracat kâr marjlarındaki zayıflamanın da etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan danışmanlık şirketi, Çin'in kasım ayındaki benzin ve jet yakıtı ihracatına ilişkin öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre benzin sevkiyatının 780 bin ton, jet yakıtı ihracatının ise 2,21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.