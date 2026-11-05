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ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Petrol üretimi 14 milyon varili aştı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 900 bin varil gerileyerek 409,8 milyon varile indi. Aynı dönemde günlük ham petrol üretimi 14 milyon 3 bin varile yükselirken, EIA gelecek yıl üretimin 14,3 milyon varile ulaşmasını bekliyor.

ABD’nin ham petrol stokları azaldı! Petrol üretimi 14 milyon varili aştı
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Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 09:18

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta düşüş kaydedildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları yaklaşık 900 bin varil azalarak 409 milyon 800 bin varile geriledi.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalması yönündeydi. Böylece stoklardaki düşüş beklentinin altında kaldı.

STRATEJİK PETROL VE BENZİN STOKLARI DA GERİLEDİ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol rezervleri de geçen hafta 400 bin varil azaldı. Böylece stratejik ham petrol stokları 282 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

Aynı dönemde benzin stoklarında da düşüş yaşandı. ABD'nin benzin stokları 200 bin varil azalarak 209 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'NİN PETROL ÜRETİMİ 14 MİLYON VARİLİ AŞTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Ekim haftasında 11 bin varil artış göstererek 14 milyon 3 bin varile yükseldi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta günlük 1.000 varil azalarak 6 milyon 374 bin varile geriledi. Ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 179 bin varil düşüşle 3 milyon 675 bin varil oldu.

EIA'DAN 2027 ÜRETİM TAHMİNİ

EIA'nın ekim ayına ilişkin yayımladığı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda ABD'nin petrol üretimine ilişkin tahminler de paylaşıldı.

Buna göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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