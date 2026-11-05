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ABD'den İran petrolüne yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ticaretinde yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu öne sürülen Hindistan merkezli denizcilik ağını yaptırım listesine aldı. Sahte gemi bayrakları ve sertifikalarla İran petrolünün taşınmasını sağladığı iddia edilen ağla bağlantılı kişi ve şirketlere de yaptırım uygulanacak.

ABD’den İran petrolüne yeni yaptırım
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Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2026 09:24

ABD, İran'ın petrol ticaretine yönelik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün uluslararası yaptırımları aşarak taşınmasına yardımcı olduğu öne sürülen Hindistan merkezli denizcilik ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama" operasyonu kapsamında İran'ın gölge filosunu destekleyen bir suç ağının hedef alındığı bildirildi.

SAHTE BAYRAK VE SERTİFİKALARLA PETROL TAŞIMACILIĞI İDDİASI

Yaptırım listesine alınan ağın, Suniel Kumar Sharma ve eşi Jaspreet Preeti Shahid tarafından yönetildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kişilerin İran petrolü taşıyan ve yaptırım uygulanan gemilere sahte bayraklar ve sertifikalar sağladığı öne sürüldü.

Ağ tarafından oluşturulan sahte gemi sicilleri ve denizcilik sertifikalarının, yaptırım kapsamındaki gemilerin uluslararası kısıtlamaları aşmasına imkân tanıdığı ifade edildi.

SAHTE BAYRAKLI GEMİLER İÇİN SİGORTA UYARISI

ABD Hazine Bakanlığı, sahte bayrak altında faaliyet gösteren gemilerin geçerli koruma ve tazminat sigortasına sahip olmadığına dikkat çekti.

Açıklamada, bu durumun söz konusu gemilerin karasularında bulunduğu ülkelerin ekonomilerine milyarlarca dolarlık zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Sharma ve Shahid'in yanı sıra ağla bağlantılı iki kişiyi ve çok sayıda Hindistan merkezli şirketi de yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

BAKAN BESSENT'TEN SERT MESAJ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada İran'a destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik yeni adımların süreceği mesajını verdi.

Bessent, "Defalarca dile getirdiğimiz üzere, Ekonomik Dışlama Operasyonu kapsamında ya bizden yanasınız ya da bize karşısınız. Nerede olduğunuzu biliyoruz, İran rejimini ister kara, ister deniz, ister hava yoluyla olsun desteklemeye devam edenlere yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD HAZİNE BAKANLIĞI #PETROL

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