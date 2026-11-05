Demokratların zaferi doları vurdu! Endeks 5 haftanın dibinde

Küresel döviz piyasalarında ABD ara seçimlerinin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasının ardından dolar endeksi beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların ABD Hazine tahvillerine ve küresel hisse senetlerine yönelmesi dolar üzerindeki satış baskısını artırdı.

ABD dolar endeksi perşembe günü yaklaşık 101,2 seviyesine kadar gerileyerek önceki seansta başlayan düşüşünü sürdürdü. Böylece endeks, 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine indi.

SAVAŞIN SONA ERECEĞİ BEKLENTİSİ DOLARI ZAYIFLATTI

Demokratların seçim zaferinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını uygulamasını zorlaştırabileceği ve Orta Doğu'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik girişimleri hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Savaşın sona ermesi ihtimali, enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini de güçlendirdi. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak dolara yönelen yatırımcıların riskli varlıklara geçişini destekledi.

Reuters'a konuşan National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, seçim sonuçlarının Washington'da siyasi tıkanıklık ihtimalini artırdığını ve Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağı beklentisini zayıflattığını söyledi.

Attrill, özellikle tahvil piyasasındaki hareketlerin Hazine tahvili getirilerini düşürdüğünü ve bunun doların zayıflamasına doğrudan yansıdığını belirtti.

YEN VE STERLİN DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Doların küresel piyasalardaki gerilemesi diğer önemli para birimlerine de destek verdi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklarının faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle Japon yeni değer kazandı.

Sterlin ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları öncesinde son yedi haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem gördü.

FED'İN FAİZ KARARI DOLAR İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD'deki siyasi gelişmelere rağmen Federal Rezervin (Fed) faiz politikasına ilişkin piyasa beklentilerinde önemli bir değişiklik yaşanmadı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in aralık ayındaki toplantısında en az 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 82 olarak fiyatlıyor.

Faiz artışı beklentisinin yüksek kalması, dolar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

GÖZLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin önemli ipuçları sunacak istihdam verileri de döviz piyasalarının gündeminde bulunuyor.

ADP Özel İstihdam Raporu'na göre ABD özel sektöründe ekim ayında 86 bin yeni istihdam yaratıldı. Açıklanan rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. İstihdam piyasasının güçlü kalması Fed'in faiz politikası beklentilerini etkileyebileceği gibi doların küresel piyasalardaki yönü açısından da belirleyici olacak.