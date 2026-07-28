Çin’den ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki: Tek taraflı uygulama

Çin, ABD'nin "zorla çalıştırma" iddiasıyla bazı ülkelere uygulamaya hazırlandığı yeni gümrük vergilerine tepki gösterdi. Xinhua'nın aktardığına göre Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Pekin'in zorla çalıştırmaya karşı olduğunu ve bu konuda kapsamlı bir iş hukuku sistemine sahip bulunduğunu belirterek, ABD'nin aldığı tarife kararlarını "tipik bir tek taraflılık" olarak nitelendirdi.

Sözcü, Çin'in bu uygulamaya kesin şekilde karşı çıktığını ifade ederken, Washington yönetiminin hatalı politikalarını gözden geçirerek ilgili gümrük vergilerini tamamen kaldırması gerektiğini vurguladı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, zorla çalıştırmayla üretildiği değerlendirilen ürünlerin ithalatına yönelik önlemleri yetersiz bulan 60 ticaret ortağına yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

USTR, Çin'in de yüzde 12,5'lik tarife uygulanacak ülkeler arasında yer aldığını duyurmuştu.