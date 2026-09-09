VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,52 artışla 17.802,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.700,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 azalarak 17.736,00 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasına karşın, yapay zeka iyimserliği küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.600 ve 17.500 puanın destek, 17.900 ve 18.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.