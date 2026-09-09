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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,37 düşüşle 17.736,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2026 09:40

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,52 artışla 17.802,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.700,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 azalarak 17.736,00 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasına karşın, yapay zeka iyimserliği küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.600 ve 17.500 puanın destek, 17.900 ve 18.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #ORTA DOĞU #ABD #VİOP

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